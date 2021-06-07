台灣陸軍官校選派赴美國西點軍校就讀的軍校生胡家琪，在其主動報名參與「West Point Summer Leadership Experience 2021」（2021西點軍校夏季領導營）甄選中，獲校方選定擔任A連的實習連長，創下台灣女性軍校生擔任此職務的首例。胡家琪在夏季領導營說明影片中，身穿迷彩服，左胸軍籍布章標示「TAIWAN」，右臂上則佩掛青天白日滿地紅旗的布章，引發台媒關媒，形容她是「為台爭光」。

胡家琪是陸軍官校民國110年（2011年）班學生，於2018年通過甄選，成為台灣派往美國就讀西點軍校的第三位女性軍校生。她在該校晉升二年級期間，獲得全美射擊比賽女子團體第三名，近期又摘下全美大學「手槍項目」卓越體育徽章榮耀。

憑藉優異表現，胡家琪今年順利晉升四年級時，主動報名參與該營隊，並毛遂自薦營隊幹部的A連連長（Alpha Company Commander）徵選，且很快就獲得校方回覆及肯定，當選該職，展現台灣軍校生於國際競爭力。

胡家琪的父親胡元德在Facebook分享榮耀，他表示，西點軍校每年級大約有1,200到1,300多人，而「West Point Summer Leadership Experience 2021」訓練，僅成立2個連，胡家琪為讓自己赴外交流學習生涯不留白，特別電郵校方毛遂自薦。胡元德強調，西點四年級共有13名國際學生，女兒是唯一當選連級幹部的國際生，他相當引以為傲。

胡家琪出身軍人世家：父胡元德是海軍退役士官長；大家姐胡家瑜在台南德光女中畢業後投考海軍官校，一年級即以優秀成績獲送美國南卡羅來納州要塞軍校；二姐胡家琳在德光女中畢業後，報考海軍官校，一年級時也以優異成績，前往美國安納波里斯的美國海軍官校就讀，2018年6月在畢業典禮上，身穿台灣海軍軍官制服的她，接受了時任美國總統特朗普的祝福。

目前胡家瑜已官拜少校，擔任海軍官校應用外語系講師；胡家琳則擔任海軍永嘉軍艦作戰長。至於胡家琪未來返台後會選擇那一個官科，胡元德透露，胡家琪目前應以「炮科」為主要選項。

台灣《蘋果新聞網》

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