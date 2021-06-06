廣州疫情並未受控，上周六（5日）再發現七宗本土案例，其中六宗來自重災區南沙的同一家庭。省政府昨日將越秀區等四個區域由低風險調整為中風險，同時今日正午12時起，離開廣州者須持有48小時內的核酸檢測陰性證明。另外，荔灣區芳村區據指有居民不滿政府配給食品的價錢及品質，警方卻禁止民眾收取非官方指定的食物，雙方爆發衝突，警員向居民噴胡椒噴劑。鄰市深圳的龍華區及福田區亦已展開全民檢測。

廣州市新聞辦昨針對一家六宗病例的個案表示，患者張姓夫婦曾到過荔灣區的餐廳用膳，四位共同居住的家人隨後也被感染。

深圳兩區全民檢測

目前，張氏一家六口均已轉送至廣州市第八人民醫院隔離治療，93名密切接觸者已被集中隔離。南沙區政府指，該區98%居民，合共82萬人已接受檢測，其中21萬人呈陰性，餘下的檢測結果將陸續出爐。此外，一名在廣州工作的男子，在當地限制民眾離開前，昨成功離城並抵達湛江。他本月1日首次檢測呈陰性，昨凌晨正式確診，隨即送醫隔離治療，湛江當局緊急封閉管理他到過的地方。

自上月21日荔灣區出現首個本土患者以來，廣州累計感染個案達94宗。廣東省昨加強防控措施，包括將越秀區、海珠區、昌崗街和濱江街的風險級數，由低風險上調為中風險。廣州衞健委副主任陳斌宣佈，今日正午12時起，須持48小時核酸檢測陰性證明才能離開廣州，並重申黨政機關等人員「非必要，不出省」的要求。佛山亦參照廣州的人流控制管理，同樣要持48小時核酸檢測陰性證明才能離市。

傳芳村區爆衝突 警噴椒

「廣州疫情有多誇張？4點半的電影看完出來，電影院突然就停業了。」天河區居民昨在微博驚訝道，並上傳了即時暫停營業通告牌的相片。從其他網民的相片可見，平日熱鬧的商業區空無一人，地鐵站也相當空蕩。荔灣區防疫人員用大聲公播出粵語防疫呼籲：「不要命，不怕死，就往外面走，人的生命只有一次，要想活得久，不要到處走！」惟這明顯只是將普通話直接變成廣東話，十分生硬，全無神韻。

本港網媒昨爆料，上月29日被列為中風險地區的廣州芳村區出現警民衝突。事源居民指政府食物比平時的價錢高出近兩倍，且菜肉發臭變質。居民投訴無果，自行採購食品，收貨時遭警方阻止，雙方遂起衝突，警員向居民噴胡椒噴劑。

深圳的福田區及龍華區亦在昨日展開緊急大型核酸檢測，使市民手忙腳亂。市民在微博不滿地表示，「大半夜都在做核酸」、「總有那麼些不要臉的插隊狗，理直氣壯的插隊。」另有人透露，深圳各地的檢測標準不一：「有些社區通知3號前檢測過的無效，必須重新檢測，更誇張的是，進出小區將檢查核酸檢測報告」，情況相對混亂。此外，羅湖站、布吉站、深圳北站等七個站，昨起須出示健康碼才能進站。

《廣州日報》/ 微博