對於美國三名參議員「閃電式」訪台並宣佈對台捐贈疫苗的消息，大陸《環球時報》狠批民進黨把此事放大進行政治操弄，形容「這是美台切香腸戰術又下了離手指更近的一刀」。有台灣學者分析，日美相繼出手幫助台灣，目的穩住盟友社會秩序，以遏止北京透過疫苗外交擴大在印太地區的影響力。

《環球時報》社評指出，美國宣佈援台的75萬劑疫苗，對2,300萬台灣人口來說猶如杯水車薪。「恰好日本兩天前送來了約120萬劑阿斯利康疫苗，台當局用強化『民主聯盟』同時對抗新冠疫情和中國大陸來為台灣當前急需疫苗卻拒絕使用大陸疫苗進行詭辯。」社評炮轟民進黨配合美國「充當反華前沿陣地」，強調「大陸的力量已經使得我們把解決台灣問題的主導權掌握在自己手中」，「我們在此正告美台當局，針對一個中國『切香腸』最後切掉的一定是他們的手指！」

學者指拜登「揪團打架」

台灣中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁向中央社稱，日美先後供台疫苗，代表兩國將台灣納入整體對中戰略，亦顯示美國總統拜登一改前任特朗普單向溝通、不考慮盟邦的作風，採取「揪團打群架」的溝通合作策略。

《環球時報》/中央社