今次來台訪問的三名美國參議員，全是挺台派，尤以達克沃思經歷最豐富，其母親家族來自中國，後逃難至泰國。媽媽是泰國華僑，爸爸是美國白人。身上流有一半華裔血液的她，在美參軍時是少數懂駕駛戰機的女性；早年參加伊拉克戰爭，不幸被敵軍擊中而炸斷了雙腿。她回國後，開展從政之路，並在50歲誕下第二名女兒，是美史上首位在職期間懷孕生產的國會議員。

有華裔血統 長輩逃泰避中共

達克沃思昨稱，父親及父輩家人曾在美國軍隊服役，為自由和民主而戰。2004年，她以黑鷹直升機機師身份派駐伊拉克，在任務返航時被火箭炮擊中，她差點失血過多而死，但自此失去雙腿，右臂也因嚴重受傷而失去部份功能。她昨透露，為擺脫中共迫害，母親的家人早年從廣東潮州逃難至泰國，母親在泰國出生，自己也在曼谷出世，她稱自己和家人都知道自由的代價，來台是支持另一個民主「國家」。

蘇利文同樣是軍人，屬現時軍事委員會成員。他稱，25年前以海軍陸戰隊兩棲特遣部隊的一員被派駐在這區域，特別是台灣海峽。他與達克沃思不同，屬共和黨成員，但與拜登關係良好，學者分析指拜登想藉此顯示撐台屬兩黨共識。昆斯是今次惟一加入外交委員會的參議員，也是《台灣保證法》及《台北法案》的提案人。據稱拜登將他視作心腹，一度考慮他擔任國務卿。

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