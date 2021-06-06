台灣昨日宣佈新增335宗本土病例，及校正回歸本土個案八宗，總計343宗，新增36宗死亡個案；全台本土病例至今累計破萬宗，累計260人死亡。為兼顧消費需求及防疫措施，當局宣佈將採取五大管制措施，包括民眾到傳統市場、夜市消費限制一小時。今起不再對外公佈校正回歸。

不再公佈校正回歸

新增的343宗本土個案中，前三名依次是新北（160 宗）、苗栗縣（75宗）和台北（64宗）。苗栗縣新增個案數已成為全台第二高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，苗栗縣疫情升溫，是因為電子廠移工群聚，個案數上升較多。為控管傳統市場、夜市人潮群聚情形，經濟部次長林全能在記者會上表示，民眾前往傳統市場、夜市消費可分流採買，限時一小時，請大家配合，先思考好要買哪些食材、物品再出門。指揮中心統計，截至目前全台累計11,298例確診，其中本土病例佔10,100宗。由於數量清查差不多，所以今日起將不再公佈校正回歸的個案。

就大陸官媒環球網前日報導，台灣疫苗嚴重短缺，民進黨當局卻欲將30萬劑的牛津AZ的疫苗捐贈友邦，台外交部昨嚴正駁斥完全是子虛烏有。陳時中澄清，目前沒有捐贈疫苗給國外的計劃，「我們不會把國內要用的疫苗給友邦，目前絕不可能」。

台灣蘋果新聞網/中央社