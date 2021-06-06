ViuTV兩大男團MIRROR及ERROR人氣高企，在港掀起一股久違的追星熱潮，但在內地，則是虛擬偶像崛起，成為人氣新星，而且它們吸金能力更勝真人，有估計虛擬偶像的市場價值高達2,000億元人民幣（下同，約2,429億港元），有傳二次元偶像洛天依的直播坑位費（上架費）達90萬元（約109萬港元），遠勝真人的當紅帶貨主播如羅永浩、李佳琦和薇婭。

「顫抖吧人類，再不努力連主播都當不了了」，這是不少虛擬偶像粉絲的心聲。

所謂虛擬偶像，是指利用數碼科技、人工智能、人物建模、語音合成及動態捕捉等技術創造出來的虛擬形象。日本Crypton Future Media於2007年推出的初音未來，算是初代虛擬偶像，它主要以唱歌和跳舞作為賣點。

新一代的虛擬偶像，則主要在YouTube等平台以主播身份示人。據日本User Local統計，2020年全球VTuber已有13,000位，當紅的VTuber訂閱人數也以數百萬計。無數粉絲在網上為其虛擬偶像進行二次創作。

由於二次元市場日趨成熟，加上年輕人強大的消費能力，令虛擬偶像的市場能力大爆發，加上疫情推動宅經濟，虛擬偶像也乘勢在商品代言、演唱會、直播帶貨等扮演重要角色，人氣不輸甚至有超越真人偶像之勢。

此股二次元偶像熱潮，也在內地急速發展。根據愛奇藝《2019虛擬偶像觀察報告》，內地現有約4億人在關注或準備關注虛擬偶像，95後的二次元用戶滲透率達64%；去年虛擬偶像的市場價值估計達2,000億元，較去年翻了一倍。

洛天依作為中國首個虛擬歌姬在2012年「誕生」，去年5月還跨足直播界，在線觀眾一度達270萬，近200萬人打賞互動。洛天依的淘寶直播坑位費有傳高達90萬元，遠超薇婭、李佳琦、羅永浩等人氣真人網紅。有傳薇婭和李佳琦的坑位費約5至8萬元（要分佣；6至9.7萬港元），羅永浩的坑位費則約60萬元（約72.8萬港元）。

有報道指，有些虛擬偶像，每分鐘收入6萬元（約7.３萬港元），而且廣告不斷，收入隨時較真人明星更強，像外國的虛擬網紅Lil Miquela，在Instagram便有超過300萬粉絲，代言多個奢侈品，例如Chanel、 Prada、Vetements及Supreme等，去年收入便超過1,000萬美元（約7,756萬港元）。

虛擬網紅的帶貨能力也不斷提升，有報道指，去年4月「我是不白吃」在抖音直播中的銷售額達866.9萬元（約1,052萬港元），累計觀看數突破109萬。

帶貨之外，虛擬偶像的演唱會也火速發展。中國首個虛擬偶像線下演唱會品牌BML-VR，B站去年12月舉行的全息演唱會，直播在線人氣峯值突破1,087萬，較2019年的666萬人，大幅增長。

對於虛擬偶像人氣大爆發，粉絲小依分析指，虛擬偶像就像真人明星的高配版，但不會有緋聞、吸毒等負面新聞。

新浪科技／新京報網／36氪

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