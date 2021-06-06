六四的32周年下午，警方封鎖維園，不讓市民進入園內悼念；更甚者，連八號風球也會如常開放的各條海底隧道，當天竟也儼如被警方封鎖。如此嚴密的保安，跟戒嚴無異，絕非防疫所需，而是政治需要，千方百計阻止市民公開點亮燭光，不讓維園重現燭海。

港府一改三十多年的包容態度，忽然對燭光如此敏感，必是收到政治命令，不容維園及公眾地方出現一支點着的蠟燭及任何公開悼念活動。這不啻於再次以行動向世人宣佈，一國兩制已不存在，香港跟任何一個中國城市並無分別。

六四是記憶與遺忘的鬥爭，北京當局最想見到的是香港人及世人忘記這場血腥屠殺。如果香港政府不是如此神經過敏的戒嚴，令香港在六四當天成為全球保安最嚴密的城市，比北京更甚，香港又怎會再度成為各國傳媒的焦點？若以平常心面對市民到維園參加悼念集會，年復一年一樣的燭海，參與人數也可能逐年減少，難有重大的新聞價值。

如今，政府如此高壓的阻止市民悼念，反而激起更多人的反抗情緒，更急於向下一代講述六四歷史，這樣又怎會淡忘呢？世界主流傳媒就更加關注了！

其實，任何人都知道，出動7,000警力去阻止市民參加悼念活動，不可能令人淡忘、遺忘，甚至會效果適得其反，激起更多人的反抗。但政府仍然這樣做，必然是向北京領導層交差，有人容不下任何一個中國地方，再出現一點耀目的燭光。

潘小濤

資深傳媒人

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）