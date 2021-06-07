位於江蘇省泰州市的南京中醫藥大學翰林學院，自去年起開始暫停招生，並打算與江蘇醫藥職業學院合併，轉設為新的職業本科大學；教育部其後於本月4日表示，擬同意兩間學校合併轉設為江蘇醫科職業技術大學。但有關消息公佈後即引起學生及家長不滿，批評校方未有事先通知，遂決定集體向校方維權，要求校方取消轉設，保障學生權益。

本月4日，教育部於官網發佈《關於擬同意設置本科高等學校的公示》，擬同意將南京中醫藥大學翰林學院與江蘇醫藥職業學院合併，轉設為江蘇醫科職業技術大學，並指如有不同意見，可於18日前實名反映。事件其後引起學生及家長不滿，批評校方未有事先通知，「學校私自決定轉設，學生毫無知情權和反抗力」，遂決定集體向校方維權，要求校方取消轉設，保障學生權益。有學生則強調，校方必須確保其在學信網（中國高等教育學生信息網）上的訊息不變。

網上圖片顯示，多名學生聚集在學校門口，並拉起橫額「拒絕學校私自轉設！要麼普本！要麼停辦！」亦有多名家長拿起「拒絕職本，還學生權利和公道」的告示，要求校方解釋。另外，有人更指學校老師強行堵門，拒絕學生進入，直至見到有學生受傷流血才開門。

有學生更表示，南京中醫藥大學翰林學院轉為職業學校後，將為他們帶來巨大影響。第一，學信網和學籍會改變，從本科轉為職業本科，社會認同度不夠，求職時會遭遇歧視；第二，報考研究生、公務員及編制教師處於劣勢；第三，多數學生是以超過本科分數線幾十分被錄取，正常接受4年普通本科教育，繳交獨立院校的昂貴學費，惟畢業卻變成職業本科學歷，「難以接受」。

南京中醫藥大學翰林學院始建於2002年3月，2005年5月被教育部批准為獨立學院。2010年9月，學院移址素有「文昌水秀，祥泰之州」之譽的蘇中歷史名城泰州市辦學，座落在國家醫藥高新技術產業開發區內，為首間進駐中國醫藥城的全日制本科院校，也是全省高等教育綜合改革試點獨立學院之一。

新浪微博／百度

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