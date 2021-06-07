歐美多國認定中國在新疆實施種族滅絕，先後作出譴責或制裁，中國不斷否認相關指控及以反制裁還擊。曾發表報告指控中共拆散維吾爾族家庭的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz），周一（7日）向路透社披露新研究報告，指中國的計劃生育政策，可能導致新疆南部的維吾爾及其他少數民族，在20年內的出生人數減少約260至450萬。

有關研究指，在實施生育政策前，新疆研究人員曾為中國科學院進行維吾爾及其他少數民族的人口預測，至2040年的數字大約為1,314萬；後來北京於2017年宣佈對新疆少數民族實行「人口優化」政策，有關數字大約為860至1,050萬，比前者減少約260至450萬。

報道續指，鄭國恩根據官方出生數據、中國學者和官員提出的人口預測以及民族比例進行分析，預測北京現行的人口政策可能令南疆漢族人口比例從目前的8.4%，增加至約25%。他說：「如果他們繼續執行現有政策，大力抑壓維吾爾族出生率，這個目標才有可能實現。」

鄭國恩的報告又透露，根據中國學者和官員在2014年至2020年期間發表的分析表明，嚴格執行少數民族的計劃生育政策，是出於國家安全考慮，而動機是稀釋維吾爾族人口、增加漢族移民並提高對共產黨的忠誠。

另外，內地早前公佈的人口普查結果，顯示人口老齡化問題嚴重，當局其後宣佈開放「三孩政策」以刺激生育率；然而報道指，有關的政策內容未有提及少數民族，因此未知其能否受惠，並強調北京當局抑壓維吾爾及其他少數民族的出生率，與「三孩政策」形成強烈反比。

美國人權組織「共產主義受難者基金會」高級研究員的鄭國恩，自2016年起，不斷通過研究衞星圖片、政府招標文件、預算案及其他官方資料，發表中共在新疆大規模興建再教育營、強迫勞動、強迫絕育、拆散維吾爾族家庭等，以達到種族改造。

然而內地官方及媒體則不斷指鄭國恩是反華研究機構骨幹，例如外交部發言人趙立堅就曾批評鄭國恩打着「學術研究」的旗號，不斷炮製反華謠言，尤其熱衷於炮製涉疆謠言。鄭國恩今年4月亦遭新疆企業入稟誹謗，案件已獲新疆法院受理。

路透社

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