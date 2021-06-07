內地一年一度的高考於今 （7日）開鑼，根據官方統計，今年考生人數多達1,078萬人，創下歷史新高。疫情下，各地考場均以防疫為重點，全國超過46萬6千個考場，其中2萬6千個為備用隔離考場。多數地區要求所有工作人員需接種疫苗，而考生更須事先接受核酸檢測，並追蹤14天體溫狀況。

央視報道，今年大部份省市都明確要求，考生需在應考前連續14天進行健康監測，若有刻意隱瞞病情或不如實報告發燒史、旅行史和接觸史的考生，以及拒不配合者，將按照相關法規處理。

而爆發本土疫情的廣東省，號稱對「不同區域、不同人群、不同情況」分別制訂高考疫情防控方案，對省內所有考生，在考前14天連續進行體溫監測，並全面進行核酸檢測。而全省考場又細分為「普通考點（考場）」和「隔離考點」兩大類。

其中，本土疫情最嚴重的廣州市，依照10個普通考場搭配1個隔離考場，在全市共設置58個普通考場、11個隔離考場及9個備用考場。至於全市5.49萬名考生及所有試務人員，都已在5日接受過2次核酸檢測，而所有工作人員已接種疫苗。

廣州市教育局表示，要求在高風險地區和封閉管理區域內的考生，需乘坐專用車往返住所和考場，禁止離開高風險地區或封閉管理區域。廣州市招考辦亦呼籲家長不要到考場門口聚集；有住宿條件的中學，考生應統一在校內住宿，直至高考結束，其餘考生則應避免前往人群聚集的場所，減少在外就餐。

而16名滯留在廣州荔灣區的省內市外考生，將分別安排新設考試地點，其中7名滯留在中風險區的考生會被安排在廣州市第一中學考試，9名滯留在高風險區的考生，則被安排在金道中學考試。

其中有海珠區的高考隔離考點，接收密切接觸者和次密切接觸者高考生，故防護工作十分嚴格。有內媒報道，考生由「全副防護衣」的送考專車司機「一人一車」接送至考場，亦有考生按照需要身穿防護服進入考場。

而兩名正在廣州醫科大學附屬市八醫院隔離治療的高考生，醫院將4間病房「變身」考場。考場內一人一桌一椅，並安裝了監視器供監考人員觀看。另有醫護人員協助進入病房宣讀考生須知、收發試卷以及在必要時進行干預和處理。

為避免感染，考試結束後，先由醫護人員對試卷和答題卡進行消毒，再將試卷和答題卡裝入試卷袋並密封後交回給監考員。

至於其他省分、自治區、直轄市，以及轄下的地級市，各有高考因應方案，大多數規定須為所有工作人員接種疫苗，規定所有考生須先接受數輪核酸檢測，並連續追蹤14天體溫。各個考點嚴格執行入場量體溫、消毒通風等。

有些地級市制訂了更仔細的方案，像是山東省日照市，今年就特地為全市準備了17萬個口罩，為所有考生免費提供口罩，每考一科就更換一個。

央視新聞／新浪新聞

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