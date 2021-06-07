台灣中央氣象局今日發佈大雨警報，指受鋒面影響，天氣仍不穩定，易有短延時強降雨，今日彰化至台南地區有局部大雨發生的機率，或有雷擊及強陣風，西南部、東半部降雨仍較明顯，午後會有短延時強降雨，尤其在南部地區及午後各地山區，有可能出現局部大雨。

經濟部旱災應變會議今日（7日）決議，即日起高雄市的水情燈號，從減壓供水的黃燈，直接調整為水情正常。市長陳其邁隨後在FB表示，「一定要確保大家水龍頭打開有水！」陳其邁說，市府種種節水措施加上今年第一場梅雨鋒面，帶來豐沛雨量，高屏溪川流量回到正常水平、穩定供應高雄用水，除可引水挹注台南南化水庫，還可支援台南自來水。

水利局亦指，高雄已恢復水情正常，但這兩天因大雨造成濁度提升，自來水公司已加強增抽較乾淨的水，也將繼續與中央合作，為提供高雄穩定水資源努力。

明日至周六「梅雨鋒」會逐漸北移，但台灣附近水氣仍多，天氣不穩定，午後易有「強對流」發展，帶來局部陣雨成雷雨，近山區及部份平地受影響，仍有「劇烈天氣」發生的機率；各地氣溫回升、白天悶熱。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，這波「梅雨滯留鋒」累積的大量降雨，約與上波伯仲之間，且最大降水正好分佈在最缺水在中南部，貢獻良多，加上未來將有連續多日的午後「強對流」加持，其分佈雖然是局部，但有助進一步紓解旱象。不過，其所伴隨的「劇烈天氣」，還是有可能致災。

台灣《蘋果新聞網》

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