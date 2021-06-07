台灣疫情持續，前交通部長林佳龍在社交媒體發文，提到早前與光合基金會發起捐贈組合式負壓隔離艙，短短2天內募資超過5千萬元新台幣（約1千4百萬港元），預計可購入20座負壓隔離艙及負擔相關運費。他今（7日）晚宣佈，明日將會有第一批10座先抵達台灣，組裝完成後馬上送到衞福部指定醫院使用，還透露日本有幾間醫院同樣已下訂，但聽到台灣需要，立即二話不說，「那先給台灣吧」。

林佳龍今（7日）在社交媒體表示，「日本組合式負壓隔離艙明天抵台。」，他說，與基金會的集資在本月3日結束，原先希望一周內就可將負壓隔離艙送到前線，保護前線的醫療人員。目前預計周二（8日），將有第一批10座先抵達桃園機場，組裝完畢後就立刻送到衞福部指定醫院使用。

他提及，這款高規格組合式負壓隔離艙，能轉作加護病房使用，需要較長製作時間，先前日本已有幾間醫院落訂，但聽到台灣需要，就表示「那先給台灣吧」，自願把自己的訂單延後。

林佳龍最後也有表達感謝之意，「再多言語也難表達我們內心的溫暖與感謝，明日同仁會到機場接機，並在現場待命即刻組裝，隨即運送到10家醫院」。文末，他更用日文寫上對日方的謝意，不少網民同樣留言，感謝日本幫忙，指患難見真情。

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