「拜登政府的熱門話題是台灣。」有外媒記者發現，美國的外交話題已由朝鮮半島，轉移至台灣問題。事緣於美國3名參議院議員，日前乘搭美國空軍運輸機飛抵台灣，引發外界熱議，就連路透社也形容，這次行動實屬罕見。有南韓駐美記者更爆料指，現在在美國，台灣問題比朝鮮半島議題更被關注。華府智庫人員更表示，現在華府一天談論台灣的次數，比南韓多10倍甚至20倍，「如果北韓是特朗普時期主要的話題，那麼現在可說已被台灣取而代之」。

《南韓經濟日報》昨日刊出駐美記者專欄，指南韓總統文在寅上月21日在美韓峯會記者會中，被美媒問到的第一個問題就是有關台灣，包括美國是否要求南韓對北京施壓台灣一事採取措施？專欄指出，這件事情代表美國現在關心南韓對台灣的態度更勝關心南北韓關係，或南韓在美國投資的經濟議題。

專欄指出，華府智庫人員透露，現在華府每天談論台灣問題，比談論南韓問題次數多上10倍、20倍，該人士說，現在隨時隨地都能聽到談論台灣的話題，如果特朗普時期最重視的議題是朝鮮議題，那現在可說已被台灣議題取代。例如今年4月美日峯會後發表聯合聲明，是52年來首次提到台灣；5月美韓峯會的聯合聲明，也是首次提到台海問題。

專欄指出，台灣是中國視為「內政」的敏感議題，眾所皆知，韓日雙方都不方便在聲明中加入這句話，但拜登政府卻執意將為之，這證明台灣議題對美國而言是「重中之重」。

專欄表示，隨着中美衝突加劇，台灣的重要性也有所增加，若台灣出現緊急狀況，台積電供應出現問題，美國經濟可能會陷入癱瘓；而中國現在比過去任何時刻都更想擾亂台海平衡，美國印太地區司令戴維森（Philip Scot Davidson）才在3月警告，台灣可能在6年內面臨北京武統。有鑑於美國對台態度維持重視的可能性很高，南韓應開始制定實用的戰略，以應對北京對台的攻勢。

《南韓經濟日報》/ 《自由時報》

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