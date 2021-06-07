疫情橫行全球，對年輕一代來說，居家隔離期間最好的節目就是「煲劇」，惟提供海外影視劇的內地應用程式「人人視頻」近日從蘋果App Store下架，Android版本的部份欄目及劇集亦已下架，相信與騰訊副總裁孫忠懷日前在第九屆中國網絡視聽大會上的公開言論有關。人人視頻亦在前日（6日）表示，會對問題嚴重、影響惡劣的賬號及違規內容嚴肅處理，而重新上線的日期未定。不少劇迷都對人人視頻下架大感不滿，認為「快樂少了一半」，甚至到其微博賬號留言聲援，亦有上海劇迷向《蘋果》表示，願意付月費供人人去購買版權，因為「花錢看電視都是理所當然的事情」。

綜合內地傳媒報道，6日起，內地網民手機中的人人視頻App，陸續無法安裝或更新，另有用戶反映，打開已下載的App發現原本的賬號消失，平台上的劇集也都不見了。《蘋果》記者昨日（7日）見人人視頻網站上，部份劇集如《變種天賦》（The Gifted）都已下架。目前雖已恢復影視劇，但App仍在下架狀態，亦無法觀看「快看」欄目的內容。「快看」是用戶自製的短片，通常是將劇集剪輯至3至5分鐘長，供其他用戶觀看，若感興趣可直接跳轉至正片。

今次人人下架劇集疑與中國影音平台三巨頭近日宣佈對網絡短片、字幕組展開版權戰有關。本月3日，愛奇藝、騰訊、優酷等中國影音平台巨頭，參加第九屆中國網路視聽大會時，輪流上台大吐苦水，呼籲打擊盜版。騰訊副總裁孫忠懷發言時更直接舉出HBO劇集《東城奇案》（Mare of Easttown，內地譯《東城夢魘》）未正式在內地播放已大受歡迎的例子，「我就好奇，發朋友圈的人是都在家裏裝了HBO的有線電視嗎？」

他又提出「豬食論」，認為網絡短片平台是給用戶餵豬食，海量的短片會「拉低用戶心智」，「非常反智低俗」。

人人視頻隨後於6日發聲明，表示將配合「網路訊息內容生態治理規定」相關法律法規，立即下架相關內容，並針對問題內容進行堅決治理，對問題嚴重、影響惡劣的賬號及違規內容，從嚴從重處置。並同日下架部份劇集。

所以，有網民認為，人人視頻可能是因為「豬食」太多，惹到影音平台巨頭，但仍有不少網民站在人人視頻的一方。人人視頻官方微博6日發文，但只有簡單幾字：「一切都會變好的，我，還有你們！」引來大批劇迷留言聲援，有網民哀嘆沒有人人視頻，「快樂少了一半」，更有人直接加入為付費會員作支持，誓要「人人抱人人」，部份人又將怒火轉向其他的影音平台，聲言會抵制。

上海劇迷王先生向《蘋果》表示，已在人人視頻煲劇多年，覺得人人視頻的網頁比較「乾淨」，沒有太多廣告，劇集更新速度較其他同類網站快。他昨日（7日）未能成功登入網站，認為劇集下架與其無版權有關。

王先生又指，如果網站需要收費購買版權，他「肯定願意」，因為現今社會越來越重視版權，「花錢看電視都是理所當然的事情」，至於可接受的月費上限是多少，則要視乎有甚麼劇集追看而定，一般10至20人民幣（約12至24港元）也可接受。

根據優酷的統計數據，愛奇藝、優酷、騰訊視頻、芒果TV等4間影音平台，最近3年被侵權的作品超過5,600部，出現超過460萬條未經授權網絡短片。

而人人視頻擁有1.6億使用者，是中國第五大網絡影音平台，小米、百度影音都曾投資，今年初更宣佈與重慶廣播電視集團結為戰略夥伴，計劃未來開拍戲劇與節目。

《蘋果》記者／中央社

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