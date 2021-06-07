近日引發深圳和廣州新一輪疫情的COVID-19病毒株，分別來自最先在英國發現的Alpha變異病毒株（B.1.1.7）和最先在印度發現的Delta變異病毒株（B.1.617.2）。從傳播範圍和感染者嚴重程度看，Delta在廣州造成的影響大於出現在深圳的Alpha，但Alpha更具致命性。有專家指出，接種疫苗後，就算感染病毒，發展成重症的可能將大大降低。

較容易影響年輕人

《財經》雜誌報道，深穗兩地同樣在5月21日發現此輪疫情首名確診病人，經深圳鹽田港外國貨輪群組傳播的是Alpha，經廣州荔灣「早茶群組」傳播的則是Delta。英國的研究報告稱，根據現有數據，Delta的傳染性比Alpha強50%。廣州市衞生健康委主任黃光烈稱，此次廣州疫情中的Delta，「傳播速度非常快，傳播力很強」。

香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁分析，Delta複製能力增強，而且偏好在上呼吸道，容易傳播，也較容易影響年輕人；但他指Delta的變異沒有那麽可怕，因為其傳播速度雖然略快一些，致病性卻有所減弱。在廣州「早茶鏈」上，尚未見重症患者。實際上，世衞組織將病毒變異分為毋須關注、值得關注、需要警惕三類，其中Delta為第二類值得關注變異體，威脅性低於Alpha、Beta、Gamma變異株。本輪廣東疫情中，廣州有四名確診者曾接受過首針疫苗注射。廣州新冠肺炎收治定點醫院廣州第八醫院院長雷春亮稱，目前發現只要是接種了疫苗，哪怕沒有完成兩針次的接種，基本病情都不重。

《財經》雜誌