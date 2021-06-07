營銷無底線！上月22日，在甘肅省白銀市舉辦的黃河石林百公里馬拉松越野賽，因遇落雹加狂風大雨的極端天氣，導致21名選手喪生，然而，慘劇才剛過去半個月，竟有服裝公司利用事故照片做廣告相，旋即引發爭議，網上一片罵聲。雖然涉事公司隨即發聲明致歉並下架廣告，仍難息眾怒，網民紛紛發炮：「還有人性嗎？」「滴血的饅頭不懂嗎！？」

涉事的是上海小藍象服裝有限公司，網上流傳照片見，引發爭議的廣告最上方以黃色標註「保持乾燥 至關重要」8個字，下方則有「棉織品很吸汗，不容易排出從而加劇失溫風險」等白色字樣，宣傳文字下是出事的越野賽選手包裹着保溫氈的照片。

導致21人死亡的馬拉松越野賽事中，大部份遇難者是因為極端天氣環境下低溫致死，因此這則海報宣傳引爆一波怒潮，不少網民批評，廣告營銷毫無底線，違背人倫道德。

小藍象服裝有限公司昨日向澎湃新聞網表示，公司已將涉事廣告下架，並正調查中。同日下午4時許，小藍象在官方微博發佈道歉聲明，指因該公司門市「保持乾燥，至關重要」畫面素材使用不當，引發公眾質疑，已進行整改並下架。聲明還指，對於事件帶來的不良影響深表歉意，將完善內容審查機制，杜絕同類事件再次發生。

然而，小藍象的道歉未能平息眾怒，「還有人性嗎？」「拿傷亡事件圖像做商業用途的廣告，放在任何文化裏都是絕對不能容忍的行為！」「為了錢毫無底線，垃圾公司！」更有人大呼：「趕緊關門破產吧！」

內地商業查詢平台「天眼查」顯示，上海小藍象服裝有限公司成立於2009年4月，主要經營服裝鞋帽、手袋、針紡織品、日用百貨，以及從事紡織科技領域內的技術開發等業務。

網民鬧爆：

博博愛生活：還有人性嗎？

睢園老鴉：這才叫屍骨未寒。

哥譚唱跳第一人：拿傷亡事件圖像做商業用途的廣告，放在任何文化裏都是絕對不能容忍的行為！

珺國：營銷策劃人的腦袋被驢踢了？

隨便改個名字去評論：它就是想要這樣的效果，你以為它不知道發出來後會被噴。

Kokyu_-_-_-：趕緊關門破產吧。

小山山頭首席看門狗曲多多：為了錢毫無底線，垃圾公司。

匹馬又-西風：對他們來說，這是一次成功的炒作！難道他們的智商就低到這個程度？滴血的饅頭不懂嗎！？

澎湃新聞／新浪微博

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