兩岸局勢劍拔弩張，美國3名跨黨派參議員達克沃思（Ladda Tammy Duckworth）、沙利文（Daniel Scott Sullivan）及庫恩斯（Christopher Andrew Coons）卻於周日（6日）搭乘美軍C-17運輸機旋風訪台，並會見台灣總統蔡英文。大陸國防部發言人吳謙今日（8日）斥美國議員搭乘軍機訪台，「利用台灣問題搞政治秀（騷）」，挑戰一個中國原則，妄圖達到所謂以台制華的目的，是「非常惡劣的政治挑釁」，中方對此表示堅決反對。

吳謙重彈「一中原則」等舊調，指美方的嚴重違反聯合國2758號決議和國際社會關於一個中國的共識，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美關係的基礎和台海和平穩定，嚴重損害包括台灣同胞在內的全體中華兒女的根本利益，是極不負責任，也是非常危險。而民進黨當局「挾洋自重」，置台海和平與民族大義於不顧，最終必將玩火自焚。

吳謙要求美方「立即停止與台灣地區開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，不向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤訊號」；最後更威嚇道：「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國人民解放軍將不惜一切代價，堅決予以迎頭痛擊，堅決捍衞國家統一和領土完整。」

台灣中央社指，這是大陸官方針對此事的回應中，首度提到美國軍機到台字眼。

央視／中央社

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