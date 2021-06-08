七大工業國集團（G7）高峯會將於本月11日至13日舉行，地點位於英國西南部的康沃爾郡（Cornwall）。《日本經濟新聞》報道，會後宣言將首度明確提及「台灣海峽安定的重要性」，盼透過美日加上歐洲各國遏止中國對台灣施壓，而香港和新疆問題亦將成為重點議程。

報道指，這場峯會將是兩年以來G7領袖首次面對面對談，而在為期3天的議程中，台海安全、香港和新疆人權等議題將是討論重點事項。另外，美日兩國均希望說服其他成員國，讓這次峯會聲明承襲5月的G7外長會議聲明的基調，而當時的聲明便首度提及「重視台灣海峽和平及穩定的重要性，鼓勵兩岸問題和平解決」。各國領袖亦預料透過聲明，表達對香港和新疆人權的關注。

報道又稱，這次G7峯會是為了強化與會國家對中國的基本立場，而除了美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利及日本外，今年澳洲和南韓亦受邀以客座身份參與。

拜登政府現正尋求與盟友合作，遏制中國在軍事和侵害人權的行為，早前於4月舉行的美日峯會和5月的美韓峯會，均在聯合聲明中提及台灣海峽。如今美國希望，G7峯會能促使主要經濟體亦採取一致的對華立場。

報道分析指，游說歐洲國家加入美日行列非常重要，由於歐洲各國的對華立場一向較保守，且傾向維持與中國經濟往來，但因近期香港、新疆人權議題和疫情初期對應措施，令歐洲心存忌憚。而台灣在半導體供應鏈的戰略重要性，亦引發歐洲關切。

中央社／《日本經濟新聞》／鉅亨網

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