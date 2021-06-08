繼江蘇南京中醫藥大學翰林學院近日因轉為職業學校，導致學生痛失學士學位而集體向校方維權後，南京師範大學中北學院亦因將與江蘇經貿職業技術學院合併，轉設為南京經貿職業技術大學，引起學生不滿並公開維權，要求終止合併；豈料事件卻演變成流血衝突，校方疑似出動執法人員「止暴制亂」，用辣椒水和警棍驅趕學生，導致多人受傷。經過學生爭取，校方今日上午終宣佈，終止兩校合併決定。

今年3月18日，江蘇省教育廳發佈通告，按照教育部關於獨立學院轉設的有關要求，計劃將南京師範大學中北學院與江蘇經貿職業技術學院合併，轉設為省屬公辦本科學校。至本月6日，教育部於官網發佈《關於擬同意設置本科高等學校的公示》，擬同意將兩間學校合併，轉設為南京經貿職業技術大學，並指如有不同意見，可於18日前實名反映。

消息公佈後引起大批學生不滿，決定集體向校方維權。網上圖片顯示，多名學生聚集在學校門口，開啟手機燈築成燈鏈，有人則拉起橫額「南師中北絕我前途！拒絕職本，還我普本！」；現場亦可見到大量執法人員包圍學生，雙方甚至發生衝突，導致多人頭部受傷流血。

部份學生更在微博上批評校方暴力執法，留言稱「不管怎麼樣，為甚麼暴力對待學生！為甚麼要打人！」、「學生沒有父母嗎？憑甚麼這麼對我們，要出去難道違法了嗎？我們維護自己的權益難道犯法了嗎？直接暴力執法，砸學生，這就是學校給我們的態度嗎？」

有學生解釋，南京師範大學中北學院轉為職業學校，將為他們帶來巨大影響。第一，學信網和學籍會改變，從本科轉為職業本科，社會認同度不夠，求職時會遭遇歧視；第二，報考研究生、公務員及編制教師處於劣勢；第三，多數學生是以超過本科分數線幾十分被錄取，正常接受4年普通本科教育，繳交獨立院校的昂貴學費，惟畢業卻變成職業本科學歷，「難以接受」。

校方其後於周二（8日）上午宣佈，江蘇省暫停獨立學院與高職院校合併轉設工作；經學校研究決定，終止南京師範大學中北學院與高職院校的合併轉設工作，不再轉設為職教本科。雖然校方改變決定，惟學生仍提出要追究同學被打傷的責任。

南京師範大學中北學院成立於1999年，由百年名校南京師範大學與南京師範大學教育發展基金會共同舉辦，是首批經教育部批准成立的獨立學院和經江蘇省事業單位登記管理局批准成立的公益性事業單位。該校於1999年開始招生，擁有文、理、工、管理、藝術等多個學科門類，學院下設8個系科，分別為人文系、外語系、經濟與管理系、公共管理系、信息科學與技術系、工學系、美術系、音樂系，共有38個本科專業，涉及經、法、文、理、工、管、藝等門類。

新浪微博／百度

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