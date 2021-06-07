美國三名聯邦參議員前日乘坐軍機「閃電式」訪台，宣佈美國贈台疫苗並在機場與台灣總統蔡英文會晤。中國外交部回應指，美方此舉「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定」，已向美方提出嚴正交涉，並未提及制裁相關議員。有美媒指，北京這次的低調反應引起「網上民族主義者」批評，凸顯中共總書記習近平貫徹「紅線」政治辭令時面臨壓力。

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會稱，中方堅決反對美國有關議員訪問台灣並會見台灣領導人，已向美方提出嚴正交涉。他重申美方應立即停止與台灣有任何形式的官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。國務院台辦發言人馬曉光表示，美方應妥善處理台灣問題，「停止任何形式的軍事聯繫」。

中美互打擦邊球試探

彭博網報道，儘管三名參議員搭乘的美軍C-17運輸機是在1995年服役後首次飛抵台灣，但這次北京的反應相對低調，外交部和國台辦當日均未作回應。有網民在微博留言指：「我們的紅線並不是紅線。如果是這樣，外國人怎麽能把台灣當作中國的一部份呢？」報道形容，網上的反應顯示北京出於阻止美台建立更緊密聯繫，而不斷把政治辭令和軍事活動升級後，在力求平衡時面對的困難。時事評論員劉銳紹對本報稱，中美雙方這次都是「互打擦邊球」來測試對方，美方這次只派運輸軍機和國會議員訪台，中方亦暫時避免過激回應以便留有空間。「美國用的方法不是讓北京能夠一下子猛烈批評，而是透過行動製造既定事實，測試中國反應並設下尷尬位。」他謂如果中國激烈回應，便會落入美方設下的「尷尬位」，因此這次選擇相對低調回應。

另外，全國人大常委會昨舉行全體會議，審議《反外國制裁法（草案）》二次審議稿。人大常委會法制工作委員會發言人表示，某些西方國家利用涉疆涉港等各種藉口污衊和打壓中國，制裁有關國家機關、組織和國家工作人員，有關立法將為中國依法反制外國歧視措施，提供有力的法治保障。

彭博網/中通社/《蘋果》記者