內地周日（6日）新增的五宗本土個案均來自廣東，當中廣州佔三宗、深圳佔一宗，另有一宗為廣州本土無症狀感染者轉確診。廣州新增的四宗本土確診均在荔灣區封閉區內發現，深圳的本土確診個案則為於龍崗區居住的45歲鹽田港工人。疫情威脅下，廣州昨日有5.4萬學生參加高考，荔灣區「一人一車」送學生應考，有確診考生則在隔離病房考試。

除廣州及佛山日前宣佈民眾須持有48小時核酸檢測陰性證明，才獲准離開當地外，珠海市昨亦宣佈，自今日上午10時起，經珠澳口岸出入境人士由原本只須持有七日內核酸檢測陰性證明，改為須持有48小時內陰性證明。深圳機場同樣要求昨日起所有從機場搭機離開的旅客（不含外地轉機旅客），須出示「健康碼」綠碼及72小時內核酸檢測陰性證明。此外，廣州地鐵的一號線、廣佛線多站昨起停止營運，中山市也在全市展開大規模核酸檢測。

設隔離考場供確診生應考

全國高考昨日開鑼，今年全國考生多達1,078萬人，是自1977年恢復高考以來報考人數最多的一年。疫情未息的廣東省不敢怠慢，早前規定63.6萬名廣東考生要在應考前作連續14日的健康監測、七日核酸檢測和接種疫苗。

疫情相對嚴峻的廣州有約5.4萬名考生，當局要求在高風險地區和封閉管理區域內的考生須乘坐專用車，以「一人一車」來回住所和考場，禁止離開高風險地區或封閉管理區域，當局指逾800名須轉運的考生最終順利抵達考場。截至昨晚8時，廣東至少有14個地區被列為疫情高或中風險，其中有11個地區來自廣州。

廣州市特別設立11個隔離考場，供141名確診、密切接觸及次密切接觸的考生應考，部份考生更身穿全套防護衣進入隔離考場。早前兩名確診、正在醫院接受隔離治療的考生則獲安排在醫院內應考，當局以「一人一桌一椅」實時錄影監考，試卷和答題卡由醫護人員經消毒密封後轉交監考人員。廣州市招考辦呼籲家長不要到考場門口聚集；可住宿的中學，考生應全部在校內住宿，直至高考結束，其餘考生則應避免前往人群聚集場所，減少在外飲食。

內地疫苗接種達7億劑

國家衞健委副主任曾益新指，目前內地疫苗接種量已達逾7億劑，預計年底前可以完成至少七成的目標人群接種。國務院聯防聯控機制科研攻關組亦透露，當局已批准把國內疫苗的緊急使用範圍從18歲以上擴展至3歲以上。

中國商務部外貿司司長李興乾昨宣佈，中國已向逾40個國家出口疫苗，並向由世衞等國際組織發起的全球疫苗實施計劃（COVAX）提供首批1,000萬劑中國疫苗。

《廣州日報》/澎湃新聞網