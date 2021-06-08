台灣本土疫情大爆發，近日傳出有不少台灣人搭機赴美打疫苗，長榮航空的赴美航班機票大幅漲價，但仍全機滿座。有旅客表示，因乘客數量增加，航空公司在機場的貴賓室也出現人潮，但貴賓室內無法維持社交距離，恐成下個防疫破口。

據悉，長榮飛美航班的旅客數近日急增，商務艙、豪經艙幾乎滿座，加上其他航空公司及銀行的VIP客人，都讓貴賓室再現好久沒見過的人潮。

有旅客表示，目前長榮航空在桃園機場共開放The Infinity及The Star兩間貴賓室，但只要遇到飛美航班時，貴賓室在航班起飛前就會湧入很多人，裏面根本無法保持1.5米社交距離，且貴賓室內也有供餐。但目前全台三級警戒，政府規定餐廳不能堂食，但貴賓室內卻仍可用餐，顯明並不合理。

該名旅客擔心，在貴賓室服務的工作人員還是每天生活在台灣社區，若貴賓室人流沒有控管，極有可能成為防疫破口。

另有地勤透露，因赴美人數增加，近期貴賓室內每天約接待200至300位貴賓，特別是有赴美航班起飛前，貴賓室就會有較多旅客。公司有提供地勤口罩、手套、護目鏡，貴賓室內各處也有設置酒精提供消毒，但目前地勤疫苗施打比率不高，在這樣的場所工作還是會擔心。

長榮航空表示，自疫情開始時，桃園機場的貴賓室已實施多項防疫措施，包括要求旅客除用餐以外皆須佩戴口罩；同時也依照防疫規範每個座位保持1.5公尺以上距離，旅客離座後立即消毒座位等。由於考慮到長途機旅客的情況，貴賓室仍然供餐，但僅提供數種防疫餐盒及使用一次性餐具，旅客排隊取餐時也要保持社交距離。

台灣《蘋果新聞網》

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