相信不少人都嚮往擁有一間抬頭就可以望到漫天星空的房間，但若像河南鄭州這間女生宿舍般，大家應該會「耍手兼擰頭」。這間電子信息職業技術學院女生宿舍最頂層之所以能觀星，是因為周日（6日）突然狂風肆虐，令宿舍屋頂整個被吹翻。

內媒報道，河南鄭州周日突然變得大風，有樹木被吹倒，一間技術學院女生宿舍的屋頂，亦被狂風颳走。影片所見整個宿舍屋頂近乎「消失」，只要站在上格床，就可輕鬆看到隔壁房間的同學在做甚麼。本來的屋頂則只剩下幾根電線，以及幾支鐵枝，宿生抬頭一看便是藍白色天空，房間內的物品就被狂風弄至散落一地，慶幸未有造成任何人命傷亡。

學生們均表示無奈，「就當自己住進露天星空房」。有網民則開玩笑說，女生入住這個宿舍，「白天是陽光房，晚上就是星空頂。」同學們都表示，鄭州從沒吹起過如此大的風。

據了解，學校日前擴大招生，宿舍數量不足。數年前的暑假，學校採取簡易建房模式，蓋了一定數量的活動板房，屋頂採用厚重鐵皮並且安裝冷氣機，有上鋪下桌的就寢環境。

意外發生後，學生家長非常不滿，認為大部份學生宿舍都是鋼筋混凝土結構，為甚麼還存在活動板房宿舍。而且對於樓頂抗風、抗震效果抱有疑慮，甚至有網民質疑當初是否有偷工減料。學校事後承諾會作出調查，盡快安置學生入住安全地方。

搜狐／新浪新聞

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