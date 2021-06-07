【本報訊】內地推出「三孩政策」鼓勵新一代生育，惟不但有不少人拒生，更有90後主動結紮。內媒近日報道，有23歲單身未婚、正讀研究生的年輕男士，因不想伴侶日後經歷懷孕痛苦而接受結紮手術；亦有人表示，因不喜歡小孩及不認為自己能成為好父親，在初中時就決定不生育。

南方報系分支，過往傾向自由派、近年轉向保守的內地周刊《南風窗》在微信發佈一篇題為「23歲，自願結紮的男生」的報道，訪問數名已結紮的90後男生。其中1993年出生的蔣不（化名）今年3月結紮，初中時就決定不生育，因為他不喜歡小孩，也不認為自己能成為一個很好的父親。

23歲的單身未婚男子劉垠（化名）去年7月結紮。他正修讀研究生，去年偶然讀到講述女性生育的文章，提到懷孕女性所受的職場歧視，懷孕期間孕吐，以及分娩時10級痛、死亡率高等情況。「和養育比起來，這些（痛苦）都是鳳毛麟角」，他更希望伴侶能快樂體驗人生。

另外，《紐約時報》中文網亦刊文探討內地男性選擇接受結紮手術的現象。27歲的黃玉龍指，父母在其童年時到外地打工，每年僅回鄉探望他一次，令他感到怨恨。加上他的月入只有4,000元人民幣，不想讓孩子成為「底層人」，重蹈自己覆轍。文章指，不生育的「丁克族」（DINK）存在多年，近年中國不斷上漲的生活成本，讓許多年輕人不想要孩子，主動結紮的隊伍不斷壯大。惟此現象與中國政府避免人口危機的努力有衝突。

港年輕男性結紮少

本港泌尿外科專科醫生黃國田表示，男性輸精管結紮，屬永久性避孕方法，相對於安全套、女性服藥、子宮環等可還原方法， 較為一勞永逸，也不會影響性功能，但由於日後未必能恢復生殖，故會建議男性與伴侶商討後仔細考慮。他又指，該手術本港70年代起已常見，但就未見近年有年輕人接受該手術。