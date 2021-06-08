內地最新疫情：周一（7日）新增33宗確診個案，其中19宗屬本土個案，均來自廣東；其餘14宗屬境外輸入病例，分別為廣東3宗，內蒙古、上海、福建各2宗，北京、天津、江蘇、四川、雲南各1宗。內地累計確診病例91,300宗，死亡病例共4,636宗。

在廣東省所新增的19宗本土確診個案中，10宗來自廣州，其餘9宗屬無症狀感染者轉確診，包括廣州4宗、深圳3宗、佛山和湛江各1宗。當地亦新增3宗境外輸入確診病例，全部在廣州報告，分別來自柬埔寨、卡塔爾和贊比亞；另新增9宗境外輸入無症狀感染者，廣州報告5宗，佛山報告1宗，肇慶報告3宗。

廣州市自上月21日開始爆發疫情，截至本月6日，當地累計報告98宗境內感染者，包括84宗確診個案及14宗無症狀感染，現時全部患者均在廣州市第八人民醫院隔離治療。當局亦公佈上述患者所涉及的144個地點，其中有85個在荔灣區，24個在海珠區，其餘分別在越秀區、番禺區、南沙區、天河區及白雲區，強調已對有關地點進行嚴格消毒。

廣州當局周一（7日）宣佈，即日起關閉全市中高風險及封閉封控區域的農貿市場，並立即調查有關區域内的居民數目及必要生活物資需求，全力組織物資供應和配送，而全市的餐飲場所、醫療機構等地點須憑健康碼出入。廣東惠州市亦要求民眾非必要不離境不出省，而有需要離境的人士，需持有72小時內核酸檢測陰性證明。

廣州市荔灣區有民眾周一（7日）晚發現，在芳村大道西附近停泊一排載有貨櫃板房的貨車，開往石圍塘街道一處地盤施工，遂質疑當局將在該區建設方艙醫院收治患者；惟當局其後澄清，該地盤是防疫臨時宿舍工程，目的是解決支援荔灣區防疫工作人員的住宿問題。

北京新增1宗境外輸入確診病例，該名中國籍患者上周六（5日）從瑞典抵達北京首都機場，因有發熱症狀被轉至定點醫院就診，至周一（7日）核酸檢測結果呈陽性確診。

國家衞健委網頁／新浪新聞

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）