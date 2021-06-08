中國共產黨將會在7月1日迎來百周年黨慶，距離現今餘下不足一個月的時間，官方正準備一系列慶祝活動，但同時亦有報道指，內地多省有擁護毛澤東思想的多名左派人士被公安秘密跨省逮捕，甚至有公安向被捕者的親友作出恐嚇。分析認為，這與中共為7月1日建黨百年維穩有關。

台灣中央社報道，這項跨省逮捕行動由山東濟寧市警方發動，於5月12日展開，且以秘密方式進行，不少人被捕的消息連家人都不知道，直到被捕者失蹤多天，家人才輾轉得知逮捕行動。

警方的行動遍及山東、河北、河南、陝西等多省，首先被捕的是知名毛左人物、現年77歲的山東曲阜師範大學教授馬厚芝。2009年，他在重慶公開宣佈成立「中國毛澤東主義共產黨」，並推舉高喊「唱紅打黑」的時任中共重慶市委書記薄熙來出任「總書記」，被依「顛覆國家政權罪」判刑10年，直到2019年10月14日才獲釋。

此後，毛左陣營至少有劉清風、付鳴翔、胡加洪、聶聚寶、鄔榮華等人陸續被捕，其中鄔榮華被捕時，偷偷拍下自己被上手銬的畫面，毛左團體認為應該還有其他人被捕，只是尚待證實，又將這次行動稱為「512大抓捕」，並自5月下旬起在網上披露逮捕行動。

大批毛左支持者亦展開串聯及聲援，但遭到各種形式壓制，包括致電濟寧市公安局，質疑警方為何要逮捕上述毛左人士。而濟寧市公安局則回應，這些人士涉及「團夥犯罪」，且「肯定有罪」，但「和宣傳毛主席沒有關係」。

另有一名警官則聲稱，「辦案涉及警務秘密，沒有義務告知」，甚至反指聲援者「為甚麼要把這個事鬧到社會上去搞甚麼聲援，這是炒作」。根據毛左網站顯示，還有毛左支持者提到，自己打到濟寧市公安局，被接電話的警員恐嚇：「想再跟我吵就試試，馬上來辦你」。

有消息人士解讀，中共建黨百年即將到來，當局極度需要穩定環境，深怕在民間有一定號召力的毛左陣營在7月1日黨慶前生事，影響大局。然而，如果沒有甚麼具體犯罪事實，或是像馬厚芝當年「組黨」的誇張舉動，被捕人士應該不會受到太嚴苛的對待。

中央社

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