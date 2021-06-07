台灣昨日新增211宗本土確診個案，另新增26人死亡。由於疫情持續，台灣行政院和指揮中心均宣佈防疫三級警戒再延長兩周，即延至6月28日，全台各級學校停止到校上課至暑假。

籲端午節不要回鄉

總統蔡英文昨日下午透過網絡直播發表談話，這是繼上周五、上周六後，蔡英文四天內第三度開直播。她表示，昨日確診人數雖然比前幾天減少，但她注意到重症死亡率偏高，尤其是長者，慢性病患者很容易一下子轉為急症，造成難以挽回的遺憾。因此，政府會持續增強醫療能量，「我們也要提醒大家，防疫一定要互相提醒，沒有必要真的不要出門。」針對端午節連假，蔡英文表示，最近大家都在討論，端午節要不要回家。到昨日，高鐵、台鐵和國道客運在端午節期間賣出將近10萬張火車票。經過很多人士呼籲，雖然有減少，但是還有8.5萬張火車票。蔡英文指，她想跟各位說，端午節雖然是家人團聚的大節日，但是今年因為疫情，「我要拜託大家，愛家鄉就留在原地，愛家人也請不要移動。端午節明年還有，如果因為跨區移動而造成疫情大爆發，家鄉和家人都會陷入險境。因此留在原地，不要移動。」

此外，針對台南市政府近日宣佈推出「守護台南行動」，除了退火車票之外，市民通報篩檢確診也有獎金，引起外界熱議做法有否違反中央規定。陳時中昨回應表示，如果是強制措施，一定要指揮中心同意，但如果是獎勵，則由地方政府視財政辦理。

台灣蘋果新聞網