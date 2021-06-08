兩岸劍拔弩張之際，上任3年的美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）的任期，將在今年夏天期滿，他日前接受台灣《蘋果新聞網》獨家專訪，坦言「兩岸關係惡化不是台灣的錯」，並批評大陸連串舉動，包括派軍機不停騷擾台灣ADIZ（防空識別區）以及禁止進口台灣鳳梨等，都是令兩岸關係惡化的原因。他又表示，美國會持續呼籲釋放，包括壹傳媒集團創辦人黎智英在內等被遭判刑的香港民主運動人士，並感慨謂：「看到香港目前情況，再次提醒我們台灣民主實在難能可貴。」

通曉中文、來自美國外交系統的酈英傑直言，香港對他來說有特別意義，他在1996年至2000年「香港交接」時期是在美國駐香港總領事館工作。他說，美國持續關注香港所發生的壓迫人權與拘禁民運人士的情況，最近看到有不少民主運動領袖，包括黎智英遭判刑，原因只是因為這些人行使受到保護的權利與言論自由。

他指，中國與香港當局為了消滅異議，不惜破壞《香港基本法》與《中英聯合聲明》下所保障的權利與基本自由。當香港人民持續面對北京對這種基本自由與自治的攻擊，「我們會與香港人民站在一起，我們會持續呼籲釋放這些行使基本自由而遭到拘禁的人士。」

酈英傑表示，大陸對於台灣的施壓是全方面，包括外交、經濟與軍事面向，諸如禁止台灣參加WHA（世界衞生大會），要求私人公司網站更改對台灣的稱呼。

他強調：「說實在兩岸關係惡化並不是由台灣所造成。」大陸軍機定期騷擾台灣ADIZ；在疫情發生前，大陸禁止自由行觀光客到台灣旅行，並限制採購（台灣）特定縣市農產品，要看縣市首長所屬政黨而定，之前禁止鳳梨進口就是一個明顯例子，這就是大陸的做法，兩岸關係的惡化就是由這些行為所造成。

酈英傑不諱言，大陸不斷持續升級對台灣的挑釁行為，美國反對大陸利用此區域專注於應對疫情之際，趁機在南海掀起主權爭議，同時欺凌台灣。而美國相當肯定台灣總統蔡英文，不斷加強台灣自我防衞能力與台灣人民韌性，美國會持續履行《台灣關係法》義務，就像過去（美國）歷任7屆政府所做的一樣。

酈英傑強調，台灣必須要在自我防衞能力上投資，「美國隨時準備好向台灣提供數量足以維持充足自我防衛能力的防衛物資與服務。」他又強調：「台海穩定也是東亞穩定的關鍵，東亞穩定也讓過去此區域享前有未有的繁榮，讓兩岸因此受益。」

至於台灣無法參與WHA，酈英傑表示，讓政治凌駕在公衞議題之上，違反世衞「Heath for All」的宗旨，美國會持續的透過公開聲明及私下外交努力，希望讓台灣在全世界的公衞領域扮演更重要的角色。

公開資料顯示，酈英傑擁有喬治華盛頓大學（George Washington University）東亞研究碩士、楊百翰大學（Brigham Young University）中國文學學士學位，他還擁有奧勒岡衞生與科學大學（Oregon Health & Science University）牙醫學位，曾於1983年在高雄醫學院實習，通曉中文。進入外交界工作後，酈英傑曾派駐香港及南非等地工作。

台灣《蘋果新聞網》

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