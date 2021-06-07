中國被指對新疆維吾爾人進行種族滅絕，一份由德國學者進行的新疆人口研究報告昨先由路透社報道內容，顯示中國政府的限制生育政策將令新疆維吾爾及其他少數族裔人口，在未來20年減少260萬至450萬人，佔新疆少數族裔預測人口的三分之一。

報告由因長年研究新疆政策而遭中國制裁的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）負責。報告指，中國政府從未公開任何減少新疆少數族裔比例的官方目標，但按官方出生率、人口結構預測及族裔比例，估計中國的人口政策會令新疆南部的漢族人口由目前的8.4%，增加至25%，政府只有大力壓低維族的出生率，才有可能做到。

國安理由稀釋維族

官方數據顯示，新疆南部人口目前是947萬，中國的研究推斷到2040年會達到1,314萬人，鄭國恩則推算是860萬至1,050萬人，比前者減少260萬至450萬人。根據報告內容，新疆從2017年至2019年的生育率已下降48.7%。

報告又引述15份由中國政府資助的學者及官員文件，提到有需要增加漢族人口同時減少維族人，因為高度集中的維族人會為社會穩定帶來威脅。鄭國恩根據這些內容分析，指中方嚴格推行人口控制政策是出於國家安全理由，希望稀釋維族人口，增加漢族人口從而加強對中國政府的忠誠。

中國外交部回應路透社，報告指新疆出生率降幅並非反映現實情況，新疆的維族人生育率一直高於漢族，又指所謂的「種族滅絕」完全胡說八道。

路透社