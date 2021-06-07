內地高考昨日正式開考，首都北京嚴陣以待，投放了逾6,000名警力維持治安，大部份考場至少有八名警員在場，北京考生今年亦首次須在進入考場前進行人臉識別以驗證身份。昨早率先開考的語文科，專家亦指當中的作文題目圍繞着要強調中共建黨百年的青年責任擔當。

設人臉識別系統

北京今年有逾4.5萬名考生應考，當地警方在高考期間已啟動高等級防控方案，日均投入6,010名警力，在107個考場都按照社區民警、交通民警、內保民警、武裝特警四大警種，約八名警員在場戒備。當局今年亦首次在市內所有考場設置人臉識別系統，考生需經系統接受身份驗證及違禁物品檢查，嚴防作弊、代考等事件發生。據北京警方介紹，高考試卷自上周六起已運送至各區考試中心，其間除了由警力全程押運外，每輛押運車更安裝了全球定位系統，當試卷存放在各中心的保密室時亦有警員24小時駐守。

昨早開考的語文科，其分別供全國不同地方考生應考的八條作文題目亦陸續曝光。由於今年正值中共建黨百年，國家教育考試指導委員會專家陳志文指，各地的作文題目雖有不同，但主題其實均強調「新百年時代」的青年責任擔當。當中，由教育部命題的全國甲卷作文試題，就開宗名義以「中共百年歷程」為導引，要求考生透過回顧歷史、歌曲、文學作品與烈士事蹟等，就「可為與有為」為主題撰寫文章。

《北京晚報》