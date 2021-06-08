鐵騎士遇意外，頭盔就是保命法寶，但內地近日發生多宗交通事故，事主雖已戴了頭盔，頭部依然傷勢嚴重。央視財經節目《正點財經》踢爆，原來市面上充斥了不少「蛋殼」頭盔，此類頭盔結構簡單，內裏缺少緩衝層，一敲即碎。據國家市場監管總局的專項風險監測，經檢測採樣的60批次頭盔後發現，有46批次、達76%不符合相關標準要求，其中20批次更是無緩衝層結構。

報道提及，近日在廣東中山發生的一宗電動單車與汽車擦撞事故，指交警到場時發現，雖然碰撞並不激烈，但騎電動單車的楊姓女子眼部出血不止，地上留有一大灘血迹，頭盔亦破損嚴重，塑料外殼幾乎解體，只剩下黑色的塑膠骨架還罩在頭上。警方調查後得悉，楊女的眼睛被頭盔碎片弄傷。廣東省中山市公安局交警葉穎雯指，楊女的頭盔劣質，面罩很薄很軟，一碰即碎掉、裂開。

無獨有偶，在江蘇南通也發生一宗電動單車與汽車相撞事故，執勤交警指，雖然女騎士也戴了頭盔，但發生碰撞時，頭盔被甩了出去，塑料外殼破了一個大洞，束帶也脫落。由於她倒地前，頭盔已甩脫，未能起到有效保護作用。經診斷，女子頭部有外傷、頸椎骨折。

兩宗交通事故中，傷者雖都戴了頭盔，但其頭盔結構簡單，缺少了關鍵作用的緩衝層內襯。國家市場監管總局隨後進行電動單車頭盔專項風險監測，並發佈質量安全風險警示。據了解，當局此次風險監測共計採樣60批次頭盔，檢測結果發現，當中有46批次不符合相關標準要求，不符合率達76%，其中20批次無緩衝層結構頭盔全都不符合監測要求。

其中一間負責這次風險監測的公司，是浙江方圓檢測集團股份有限公司。檢測工程師透露，吸收碰撞能量性能，主要是考核頭盔在電動單車騎士發生碰撞、跌落等事故時保護頭部的情況，是頭盔最為核心的安全指標。在實驗室，檢測人員將一款無緩衝層頭盔拉升至0.8米之後釋放，頭盔外殼即摔裂。

檢測工程師指，頭盔外殼和緩衝層是電動單車頭盔的主要組成部份，成本約佔頭盔整體成本70%。一些生產企業為節省成本，使用劣質殼體和緩衝層，有很多甚至不使用緩衝層，導致頭盔吸收碰撞能量性能不過關。

另外，這次風險監測亦發現有31批次佩戴裝置強度不符合標準要求，試驗時發生斷裂或過度伸長，導致頭盔脫離頭部失去保護作用。而在實驗室中，在佩戴裝置強度試驗期間，一款頭盔的束帶被拉斷，頭盔甩脫。

檢測結果還發現，60批次電動單車頭盔中有44批次吸收碰撞性能不符合標準要求；23批次剛度性能不符合標準要求；38批次頭盔耐穿透性能不達標。

市場監管總局質量監督司安全評估處處長李賀軍表示：「根據監測結果，市場監管總局已經向企業發放了產品質量安全風險告知書，督促企業消除產品質量安全風險，落實產品質量安全主體責任，切實保障消費者權益。」

央視財經

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）