全國人大常委會昨日（7日）下午審議《反外國制裁法（草案）》二審稿，外界預期這將令中國與國際社會的衝突升級，但香港特首林鄭月娥今早竟火上加油，表示非常歡迎、支持國家制訂《反外國制裁法》，並強調要「以其人之道還治其人之身」。北京獨立學者吳強對《蘋果》直指，「這種互動，這種報復，其實是自殺性的！」他表示，北京的立法意圖，是要強化對西方壓力不妥協的姿態，以宣示民族主義，若真的依法去執行反制裁，後果將是悲劇性的。

吳強表示，今次《反外國制裁法》的立法應是中央最高層的意思，主要是參照俄羅斯2018年針對美國所實施的反制裁法案。而全國人大常委會自去年有14名副委員長被美國制裁後，對於有關反制裁法案也有着強烈的立法衝動。這次事件再次反映中央高層越來越官僚主義及形式主義，熱衷於以這種立法方式來實現所謂的依法治國，讓有關政策都有法律的根據。

不過，吳強指出，制裁與反制裁，是一種螺旋上升的外交報復性衝突，根據西方學者的說法，這屬冷戰時期的一種互不妥協的摶奕，「這種互動，這種報復，其實是自殺性的」，雙方隨時因為缺乏對話條件而引致誤會，爆發更嚴重衝突。事實上，俄羅斯的例子已證明，制訂反制裁法並沒有甚麼意義，卻反令該國陷於過於孤立處境。

吳強不諱言，這種制裁與各反制裁的鬥爭方式，絕對不太適合當前的中國對全國化、對國際關係高度倚賴的處境。中國與國際社會不需要「對等報復」，反而是需要在保障自由、人權與市場開放等各領域上「對等對待」。然而，北京這次立法意圖，卻正正是要強化不妥協的姿態，實際上是宣示民族主義的訊號，若果真的依法律執行，後果將是悲劇性的，這只會加速中國與國際社會對抗升級。

吳強說：「無論是全國人大、外交部或是商務部這些官員，其實都在不斷製造對抗、升級對抗，然後等待這種對抗，變成巨大的危機，才需要最高領袖出來解決」。但屆時是否「覆水難收」，則是另一個問題。

《蘋果》記者

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