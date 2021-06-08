內地中央政府疑財困，早前不惜向原屬地方政府財政來源的土地開發收入埋手。事緣財政部等四部門日前聯合印發通知，明確將原本由自然資源部門負責徵收的國有土地使用權出讓收入、礦產資源專項收入、海域使用金、無居民海島使用金等四項政府非稅收入，全部轉劃給稅務部門負責徵收。這意味地方政府失去賣地收入來源的「小金庫」，估計每年達8.4萬億人民幣（下同，10.2萬億港元）。評論認為，有關措施將導致地方政府另闢蹊徑「斂財」，或會變相激化官民衝突。

據內媒報道，財政部是於上周五發佈該項通知，明確表示將在7月1日起，在河北、內蒙古、上海、浙江、安徽、青島、雲南，作為試點，將國有土地使用權出讓收入、礦產資源專項收入、海域使用金、無居民海島使用金四項政府非稅收入，統一劃轉稅務部門征收。至明年1月1日起，有關措施將在全國實施。

通知強調，稅務部門應當按照國庫集中收繳制度等規定，依法依規開展收入徵管工作，確保非稅收入及時足額繳入國庫。已繳入財政非稅專戶，但尚未劃繳國庫的有關資金，由財政部門按非稅收入收繳管理制度規定繳入國庫。

有內地媒體認為，土地出讓金一直以來都是地方財政的重要來源，中央政府把原屬各地自然資源部門負責徵收的國有土地使用權出讓收入，轉由稅務部門徵收，某種程度上會壓縮地方政府對土地出讓金的支配力，令地方政府財政的獨立性和靈活性大大降低。

海外社交媒體Youtube財經頻道「財經冷眼」更直指，中央從此扼住了地方的財政命脈，「以前賣地收入一直是地方政府在收，沒有動用稅務系統，所謂土地財政就是地方小金庫，收多少？怎麼用？中央幾乎不知道，關鍵是這個小金庫還非常不『小』，去年收入8.4萬億，自己收自己花，當中騰挪的空間非常大。現在賣地收入劃歸稅務部門徵收，中央可以說是直插地方，從財權上加強中央對地方的極權控制。」

江蘇南京一位熟悉房地產交易的商人周女士不諱言，國家主席習近平上台後，逐步加強中央集權。她說：「如果現在劃歸稅務局收款，歸到中央的話，地方官員賺錢會受到影響。習近平上任後，其思路很清楚，他本來就想把地方財政收入收回去。」

周女士又透露，開發商作為投資人往往和地方政府官員達成所謂按投資比例退回一部份現金，新政策會令地方政府從此失去這一筆重要收入。

北京異議人士季風則認為，地方政府一旦失去土地財政的支配權，就會想其他方法獲取經濟利益，日後或只能進行所謂舊城改造 （市區重建，減少觸及土地轉讓）「謀利」，強拆房屋就會越來越多，變相令官民衝突增加。

據財政部數據，2020年地方一般公共預算收入10萬億元（12.1萬億港元），地方國有土地使用權出讓收入8.4萬億元。

人民網／ 自由亞洲電台

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