大陸一直在催谷民眾打疫苗，截至本月7日，全國接種疫苗達7.9億劑次，但近來廣東出現的確診病例中，有4名患者曾注射第一針國產疫苗後仍然受感染，中國疾控中心研究員邵一鳴回應指，國產疫苗屬二級預防，「保護率是針對發病的，不是針對感染的」。不少網民都對此表示詫異，甚至有人反問，「這和無症狀感染者有甚麼區別？」

邵一鳴出席博鰲亞洲論壇全球健康論壇第二屆大會時表示，疫苗的保護作用可分為三級，最理想的是一級預防是可以保護接種者不感染；二級預防是防發病，即令輕症不變成重症或發展至死亡；三級預防就是防傳播，而現在國內的疫苗屬於二級預防。

他又承認，確實存在接種疫苗後受感染的情況，至於概率有多大，邵表示官方未有大量測試，只能說「概率不高」，又提到美國曾進行同類測試，發現9,000多萬人接種疫苗後，大概有9,000多人會受感染，概率是萬分之一。

邵一鳴亦強調，即使接種疫苗者未檢測出有抗體，體內還有大量免疫記憶細胞，只要再碰到病毒，就會有很強的免疫基礎，「所以說接種疫苗一定會比沒有接種疫苗好」。

網民對此表示詫異，反問二級預防與無症狀感染者有甚麼區別，亦有人問「不防感染還敢說是疫苗？」，更有網民表示會放棄接種。

不過翻查過去報道，不同的專家有不同的說法，疾控中心流行病學首席科學家曾光曾於去年9月國務院記者會上表示，經過臨試測後，「如果接種疫苗後可以使接種者免受感染，就可以認為疫苗是有效的。」

而中國工程院院士鍾南山去年年底則向記者表示，接種疫苗「產生的抗體它會不會感染？感染有沒有症狀？沒人知道。感染沒有症狀，但是會不會傳給人，也沒人知道」。

而港大醫學院院長梁卓偉同樣在去年年底指出，世衞對於第一代疫苗的目標是不發病，而非不感染，部份人接種疫苗後仍會出現無症狀感染，即有機會傳染他人，但認為仍然值得接種。

《每日經濟新聞》/《蘋果》資料室

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