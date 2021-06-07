上海復旦大學在匈牙利首都布達佩斯建設分校的計劃面對當地民眾猛力反對，數以千計民眾上周六（5日）上街遊行，譴責計劃「賣國」。事隔一日，匈牙利政府疑「褪軚」，幕僚長對親政府媒體表示，建立大學的計劃未到規劃階段，預計於2023年才初步成型，屆時或將公投決定是否建校。

上海復旦大學在布達佩斯建設分校自前年已醞釀，當時雙方簽署諒解備忘錄。今年4月，復旦大學與匈牙利政府正式簽署戰略合作協議，國內反對情緒升溫。當地時間上周六，更觸發數以千計民眾上街遊行，反對建校，斥親華總理奧班（Viktor Orban）賣國。

「拒納稅人的錢建華精英學校」

面對洶湧的民情，匈牙利政府周日（6日）疑「褪軚」，幕僚長古利亞斯（Gergely Gulyas）接受訪問時強調，計劃暫時未至規劃階段，政府傾向在大約18個月後，於首都布達佩斯舉行公投。

彭博社分析指，奧班政府把這個具爭議的計劃暫停，以控制對明年大選選情的影響。布達佩斯市長卡拉克松尼（Gergely Karacsony）是執政黨於明年大選的主要對手，卡拉克松尼曾表示，復旦大學在章程表明中共絕對領導校方，擔心在布達佩斯建校會影響國家安全。他在上周六的遊行向民眾表示，「我們真的不想以匈牙利納稅人的錢，建一間中國精英學校」，早前又把校區附近四條街道改名，變成「光復香港道」、「達賴喇嘛道」、「維吾爾烈士徑」和「謝仕光主教道」。

本港時事評論員劉銳紹對本報指，目前還未能下判斷計劃是否會就此終止、或者中國學府是否難以打入歐洲，因這個可能只是當地政府暫時緩解民情的方法。

校園本計劃2024年落成，總面積50萬平方米，是首間設於歐盟境內的中國大學分校。

中國外交部發言人汪文斌昨就匈牙利人民遊行回應，指當地人民應保持客觀、理性、科學的態度，「避免將中匈之間正常的人文交流政治化、污名化，維護好兩國友好合作的大局。」

日擬審視國內孔子學院

不單復旦大學海外建校觸礁，在多國表示憂慮孔子學院會成為滲透和宣傳工具後，日媒報道，日本政府將採取行動，審視安插於多間大學的孔子學院，要求大學提供有關孔子學院的資料，了解是否有干預學校的研究項目，當局會於年尾擬定問題清單。

另外，上海復旦大學本校昨日發生教師殺害學院領導命案。據悉，遇害的王永珍49歲，是復旦大學數學科學學院黨委書記，遭同事姜文華殺害。消息指，姜早前透過人才引進計劃進入復旦，聘用期限六年。但姜因科研任務未能達標，在學院即將宣佈解聘前，持刀行兇。上海警方通報，初步調查姜自述因工作關係對王懷恨在心，已被刑事拘留。

路透社/彭博社