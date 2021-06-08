國家衞生健康委婦幼健康司宣佈，2020年全國嬰兒死亡率下降到5.4‰，而5歲以下兒童死亡率亦下降到7.5‰，優於全球中高收入國家平均水平。

健康司司長宋莉表示，截至2020年底，兒童營養改善項目已實現貧困地區全覆蓋。農村6歲以下兒童生長遲緩率由2015年的11.3%降低至2020年的5.8%，下降幅度近50%。

長征七號遙三火箭二級殘骸再入大氣層

「中國載人航天」微信公號今日發佈，自5月29日長征七號遙三火箭發射以來，中國載人航天工程辦公室密切關注火箭二級殘骸再入大氣層情況。

經組織監測分析，截至6月7日，長征七號遙三火箭二級殘骸軌道為：近地點高度約190千米，遠地點高度約278千米，傾角41.5°。

天安門周末交通管制 為黨慶演練

7月1日前後舉行建黨百年一系列慶祝活動，北京警方今天公告，將於周六及周日（6月12至13日）在天安門地區及長安街沿線舉行建黨百年慶祝大會核心要素演練，並實施交通管制。

相關交通管制將自12日下午2時起，分時、分段實施，其間除持有演練活動專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行，禁止機動車停放。

中共中央宣傳部早前宣佈，今年將舉辦建黨百年慶祝活動，總書記習近平將會在慶祝大會發表談話及頒發「七一勳章」等，惟慶祝大會不會舉行閱兵。

綜合報道

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