出使英國長達11年的中國駐英大使劉曉明已經離任，其職位由中國前副外長鄭澤光接替。中國駐英國大使館官網昨日上載鄭澤光抵達倫敦履新時的致辭講稿與影片，他表示，中英雙方應認真落實兩國領導人達成的重要共識，尊重彼此核心利益和重大關切，妥善處理兩國間的分歧。

鄭澤光謂，中英作為聯合國安理會常任理事國和具有重要國際影響的國家，雙方加強交流與合作，順乎時代潮流，符合兩國利益，也有利於促進世界和平、穩定、繁榮。他又稱，只要堅持相互尊重、平等相待、包容互鑑的原則，中英關係就能順利推進、持續向前。

他接着表示，中國國家主席習近平去年兩度與英國首相約翰遜（Boris Johnson）通話，為進一步推進中英關係指明了方向。

鄭澤光說，雙方應認真落實兩國領導人達成的重要共識，尊重彼此核心利益和重大關切，深化貿易、金融、創新、人文等領域合作，加強在抗擊疫情，促進全球經濟復蘇、應對氣候變化等國際問題上的協調與配合，妥善處理兩國間的分歧等。

他最後提起自己35年前曾作為公派留學生到英國學習，並指在這個「重要時刻」擔任中國駐英國大使，「既是光榮的使命，更是沉甸甸的責任」。

公開資料顯示，現年57歲的鄭澤光是廣東人，曾在英國卡地夫大學（Cardiff University）留學，具大學學歷。

他在1986年進入中國外交部工作，歷任中國駐美國使館公使、外交部北美洲大洋洲司長、南京市委常委、常務副市長等職，並於2013年5月調任外交部黨委委員、部長助理，主管外交部政策規劃和美大地區事務；2015年出任外交部副部長。

中國人力資源和社會保障部今年2月公告，鄭澤光不再擔任外交部副部長。劉曉明則已出任中國政府朝鮮半島事務特別代表。

英國《衞報》於2020年12月時率先披露，出使英國長達11年的中國駐英大使劉曉明即將離任；劉曉明則在今年1月底時證實這消息，當時便已傳出接替者是鄭澤光。

綜合報道

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