中共前總書記趙紫陽的舊居北京富強胡同6號四合院，被中共當局強行收回，今日是趙家人搬出的最後限期。據悉，趙紫陽的家人已清空居所，被認為是中共要為「趙紫陽時代」正式畫上句點。新華社前記者唐師曾日前到富強胡同6號拍攝了一段影片，記錄了趙紫陽生前的生活空間及這套老宅的裏裏外外，為趙紫陽故居留下最後見證。

唐師曾於本月5日在其YouTube頻道「唐和尚Peaceducktang」上載該段在富強胡同6號拍攝的短片，短片見趙紫陽的睡房，只剩下睡床以幾件家具，其餘雜物已被清理。而睡房有另一間內室連廁所，原用作擺放趙衣物、藏書及文件，拍攝當日，還見有一尊觀音像。

今年4月5日，趙紫陽的家人被當局口頭通知，要求在6月8日前打包搬離富強胡同6號。

1989年6月4日「天安門事件」發生後，趙紫陽因同情學生而被罷免，此後一直被當局軟禁在北京富強胡同6號，直到他2005年1月17日去世前一個月。自此，每逢「六四」、趙紫陽忌日及清明節等日子，北京當局都會派大批警察和便衣把守在趙的故居，阻止到該處追思悼念的民眾。

據悉，在趙之前，北京富強胡同6號是中共的另一個被罷黜的領導人胡耀邦的住宅，胡曾在該處居住近30年。

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