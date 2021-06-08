（新增內容）中央流行疫情指揮中心今日宣佈新增219宗確診病例，全部屬本土個案，並新增22宗死亡。指揮官陳時中表示，今日新增個案與昨天（7日）的211宗本土個案差不多，整體看起來篩檢陽性率持平往下，大約1％，「但毫無放鬆的本錢」，呼籲端午節避免外出，並感謝年輕人忍受不便與想念家人的情緒。

指揮中心表示，今日新增的之219宗本土病例，為117名男性及102名女性，年齡介乎未滿5歲至100多歲，發病日介乎上月22日至本月7日，其中以新北市123宗最多，其次為台北市54宗，苗栗縣16宗，桃園市13宗，基隆市8宗，彰化縣2宗，台南市、新竹市及台中市各1宗。陳時中表示，新北市快篩量3,900件，快篩陽性39宗，陽性率約1%，「算是比較好的現象」，但這只是兩天的數目，還要持續予以觀察。

至於新增的22宗死亡個案，共計為15名男性及7名女性，年齡介乎30多歲至100多歲，發病日介乎上月13日至30日，確診日介乎上月18日至本月4日，死亡日介於上月30日至本月7日。

台灣COVID-19疫情嚴峻。截至目前，累計確診11,491宗，死亡個案達286宗。外界一直關注台灣疫苗情況，惟到貨率卻不似預期。行政院長蘇貞昌今（8日）在立法院進行諮詢時坦言，國際疫苗在供貨、輸送皆有問題。衞生福利部部長陳時中解釋，本來已簽約的COVAX疫苗要到7月才能進台，AZ疫苗則需延遲1個月，預估莫德納（Ｍoderna）疫苗在第三季會有數十萬劑抵台。

８月底1/10屬台製疫苗

民眾黨立委高虹安今諮詢時質疑，今年2月蘇稱台灣可獲得2,000萬劑國外疫苗，但現在到貨率僅4.43％（87.66萬劑）。蘇貞昌解釋，到貨困難是因為變種病毒讓各國疫情嚴峻，多國疫苗都在搶疫苗，供貨、運輸皆有問題，非合約因素也影響到貨率。他承認台灣面臨的困難，確實勝於其他國家。

高追問8月底1,000萬劑的疫苗裏面包含多少台灣產疫苗，陳時中回應預計有100多萬齊，並補充指COVAX本來從2月開始供貨，卻只供了一部份，可能要到7月多才能進台；AZ疫苗亦因為泰國廠只供了部份疫苗，要延遲1個月才能進台；莫德納疫苗則比較穩定，預估第三季會有數十萬劑抵台。

被問到是否向國際疫苗廠商代生產，陳時中解釋，去年9月有向相關廠商談國內授權製造，卻沒有談成。另有考慮做mRNA（信使核糖核酸）疫苗，但還技術成熟層面等進行討論。

陳建仁台製疫苗副作用較低

台灣流行病學專家、前副總統陳建仁5日在Facebook提及，疫苗研發的動物試驗合格後會進入第一期臨床測試，以數十位志願者來確定疫苗能否激發人體的免疫反應，並決定甚麼劑量最為安全有效。通過第一期臨床測試後，便可以進入第二和三期臨床測試，以更多志願者來評估疫苗。

陳指出，會考慮在第二期臨床測試並通過評估後，給予緊急使用授權，提前實施接種計劃。為了盡快保護民眾健康，目前上市的COVID-19疫苗，是進行第三期臨床測試時得到緊急使用授權的。

另外，陳接受《鏡週刊》專訪時分析，美國、英國和以色列都在大規模實施疫苗接種後，確診病患死亡率大幅降低。他對台灣預防接種的部署有信心，預估一天最高可接種20至30萬劑疫苗。陳更分析，台灣疫苗生產時間較國外的長，但副作用較低。

台灣《蘋果新聞網》

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