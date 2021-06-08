（新增內容）台灣疫情繼續延燒，中央流行疫情指揮中心今日（8日）宣佈新增22宗死亡個案，指揮中心統計，截至目前台灣累計11,694宗確診，當中308例死亡，平均死亡率已達2.6%，高於全球平均死亡率2.16%。

今日公佈其中一名30多歲女性死亡個案，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該女子無慢性病史，曾接觸確診者，在5月26日發病，有發燒、咳嗽、喉嚨痛症狀，到5月29日快速檢測呈陽性，但核酸檢測先為陰性，到5月31日才轉為陽性。該女病者6月1日住院，住院5天直到6月6日不治。指揮中心發言人莊人祥指出，這女子生前住在大台北地區，體重90多公斤，研判過重是病情惡化的原因之一。

另外，台灣65歲的資深記者易小文前天（6日）被家人發現在台北林森北路的住處廁所輕生，由於他最近有咳嗽、拉肚子情況，遺體送檢後昨日證實他確診COVID-19，當天曾有接觸的轄區警員、殯葬人員都將自主健康管理。

易小文過去曾在雜誌報社、電視台、地下電台工作，近年則投身義務消防員，在刑案現場穿梭，有時還會提供畫面予媒體，常自稱是「媒體浪人」。

5天前易小文曾在Facebook發文，透露自己心情沮喪，表示「過不去就選擇自己處理，我原則不拖累家人朋友」。

而昨日上午被發現猝死在台北市內湖區壹電視大樓廁所內的劉姓男子（48歲），經檢警調查驗屍後，今晚證實劉男遺體PCR檢測呈陽性，衞生局相關人員緊急通報內湖警方及壹電視人員，相關接觸者需匡列並安排快篩，大樓也緊急進行消毒。

檢警表示，壹電視清潔人員昨晨7時打掃廁所時，發現其中一間廁格門被反鎖，敲門卻無人回應，但從門縫看見有人倒卧，隨即報警。警消到場後，認為劉男狀況不明，穿上全套防護服破門進入廁格，但劉男已明顯死亡。因無外力介入及自殺迹象，檢警昨午率同法醫驗屍，經PCR採檢後，結果今日出爐為陽性。家屬雖稱劉男已居家辦公一周，但衞生單位已緊急聯絡劉男家屬、當天到場處理的4名警員，以及壹電視大樓人員，匡列上述相關人接觸史並安排快篩。

端午節連假即將到來，各界呼籲減少移動避免疫情擴散，台鐵、高鐵退票率持續下降，截止昨晚，高鐵經退票後，6月11至14日南下北上訂票數不到5萬，台鐵約3萬，兩鐵都表示，目前訂位旅客仍持續退票中。

台灣空軍首度發生營區內感染個案，國防部發出指示要求官兵在端午節連假期間「不要離開所在地，不要返鄉」，今下達史上最嚴的連假防疫措施規定，除離島官兵不得返台休假外，在台官兵則必須確遵「兩點一線」原則，以減少人員接觸面；此外，休假官兵依駐地50公里以內移動，並不得「跨區移動」，相當於在營休假，引起士兵嚴重反彈。

國防部隨即澄清，指這並非硬性規定，若官兵執意要跨區返家過端午節3天連假，部隊幹部將會全力聯繫家屬，掌握所有離營官兵動向，也會勸說官兵盡量採取在營休假模式，以免四處移動成為防疫破口。

台灣《蘋果新聞網》

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