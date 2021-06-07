海外影視作品播放應用程式「人人視頻」，向來大受內地網民歡迎。惟該程式近日從蘋果App Store下架，引起網上熱議，有人更表示悲痛不已，大呼「不要剝奪我的快樂」。外界猜測，騰訊副總裁孫忠懷日前公開質疑人人視頻，未經廣電總局批准播放美劇，或是今次人人視頻的「死因」。

騰訊副總裁指未過廣電局

內媒報道，人人視頻雖在蘋果App Store下架，但Android應用程式商店仍可下載人人視頻，但新下載的應用程式，一度無法播放影片，目前已恢復影視劇播放，但部份欄目仍無法觀看。

人人視頻官方解釋，為響應《網絡信息內容生態治理規定》，即時下架「快看」欄目內容，並對影響惡劣的賬號及內容，從重從嚴處置。

「人人視頻下架」迅速登上微博熱搜榜，不少網民感快樂被剝奪。此外，網民也發現，人人視頻下架前夕，人人視頻上的美劇《東城夢魘》（Mare of Easttown）上周六（5日）遭下架。此前的6月3日，互聯網巨頭騰訊副總裁孫忠懷出席「第九屆中國網絡視聽大會」，他發言時提到，《東城夢魘》在朋友圈廣受關注：「發朋友圈的人是都在家裏裝了HBO的有線電視嗎？還是通過帶中文繙譯、中文字幕的某些視頻網站的內容來看的呢？按理說應該由有持牌的公司去廣電總局申請配額購買。」

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