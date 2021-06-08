江西鷹潭一名女子早前購買「七度空間SPACE7」衞生巾，上周六（5日）準備使用時，發現內裏藏了一支金屬針頭，她隨即拍片上載網上，並向廠商投訴。

內媒報道，涉事女子唐女士表示，針頭長達「正常針的三分之一」，約2至3厘米，針頭在衞生巾內側，並有穿透該片衞生巾。「如果在我沒看到它的情況下，使用了它，可能就扎到肉裏了。」唐稱，廠方已回收有問題的衞生巾，她作出投訴後要求查清楚針頭來源，然後向公眾公佈檢測結果，並作出相應賠償。

「七度空間SPACE7」6日晚在官方微博致歉，並承諾成立專門工作小組調查，調查清楚後會公佈結果。廠方代表陳先生表示，「整個生產工藝流程是沒有這種針」，不肯定針頭來源，廠商現正對發現針頭的衞生巾進行調查。

事件引起網民熱議，女網民尤其擔心品質問題，不過亦有部份網民質疑事件是否涉及惡作劇。而衞生巾包裝印有貨號「QUC9806」，以及「合格」兩字，有網民指，針頭可能是生產過程以外途徑掉入衞生巾。而「七度空間SPACE7」在2019年亦曾被爆，有網民於淘寶網購該公司衞生巾後，發現衞生巾內層有死蒼蠅，向客服投訴後懷疑該衞生巾是「假貨」。

綜合報道

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