台灣疫情昨再增219宗本土病例及22宗死亡個案。對於疫情嚴峻，台行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心指揮官陳時中昨在立法院先後致歉，稱政府沒照顧好民眾。

在昨日新增的死亡個案中，一名年僅30歲的女士核酸檢測由陰轉陽後，在住院的短短五天內宣告不治。指揮中心發言人莊人祥指，由於該女士體重逾90公斤，估計過重是造成病情惡化的原因之一。此外，台灣一名65歲的資深記者周日被外甥發現在家中輕生，昨日屍檢發現，證實他生前已經染疫，協助處理案件的警員、救護員等須接受自主健康管理監察。周一被發現在台北市內湖區壹電視大樓男廁猝死的一名男員工，昨晚經屍檢證實生前已染疫，當局已安排大樓的密切接觸者快速篩檢。

陳時中昨在疫情記者會上指，目前台灣篩檢陽性率約為1%，整體趨勢持平往下，但強調沒放鬆的本錢，呼籲民眾在端午節假期避免移動。據台鐵及高鐵統計，端午節假期間仍有約8萬張車票未退票。台灣國防部響應呼籲，要求所有官兵在端午連假期間，禁止跨區移動。

已購2,000萬劑疫苗

蘇貞昌昨宣佈，上月尾抵台的15萬劑美國莫德納疫苗今日將可獲安排予醫護人員接種，又指台灣總共已向外國採購2,000萬劑疫苗，目前實際取得211萬劑，預計8月底前將有約1,000萬劑疫苗，當中有逾百萬劑屬台產疫苗。

台灣蘋果新聞網