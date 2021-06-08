內地周一（7日）新增的19宗本土確診均來自廣東，廣州佔了其中的10宗，其餘九宗屬無症狀感染者轉確診，包括廣州四宗、深圳三宗、佛山和湛江各一宗。

惠州零確診突半封城

在廣州新增的10宗本土個案中，九宗均來自目前為高風險的荔灣區白鶴洞街封閉區。另一宗個案亦與白鶴洞街有關，不過該名番禺男子確診後，卻一度隱瞞自己曾到白鶴洞街探訪確診父母的行蹤，現涉妨害傳染病防治遭刑事拘留。廣州宣佈再收緊防疫措施，即日起關閉全市中高風險及封閉地區的農貿市場，越秀區全區暫停堂食，各類室內公共娛樂場所如戲院、KTV等需暫停營業。

廣州市自上月21日開始爆發疫情，截至前日，當地累計有108宗境內感染者，包括98宗確診個案及10宗無症狀感染，現時全部患者均在廣州市第八人民醫院隔離治療。雖然惠州市暫未有確診，不過當地仍嚴陣以待，周一深夜突宣佈「半封城」，規定民眾如要離城出省須持72小時內核酸陰性證明，同時要求全市停止非必要聚集。惠州、深圳、佛山、中山、東莞、惠州及江門多地宣佈展開大規模核酸篩查。

據悉，今次廣州疫情中有四人打了第一針仍被感染。對於國產疫苗的功效，中國疾控中心研究員邵一鳴日前受訪時承認，的確有接種國產疫苗後仍出現感染的情況。他表示，國產疫苗的定位是二級預防，即是防發病，可讓輕症不會惡化，而非防感染。

每日經濟新聞