台灣疫情嚴峻，疫苗成為人人渴求的搶手貨。有民眾爆料，上周五（４日）有高雄市高級警官與基層同事搶打疫苗，高雄市警局坦言，有上司因督導防疫勤務，經常接觸高風險的同事，所以才安排施打，再者所施打疫苗是額外向市府爭取，並未強搶基層同事的配額。總統蔡英文亦回應事件，表示要確實依照順序接種疫苗，「輪到你，再去打」。

高雄基層警員透露，當日大約上午10時，有高階警官陸續來到鳳山區福誠高中，有人獨自前往，有人是部屬陪同，到達時先領取號碼牌，接着坐在椅子等候叫號，即起身拿健保卡給醫護人員核對身份後接種疫苗，之後便低調快閃。

高雄市警局行政科指出，由於上司督導各分局的防疫勤務，經常直接接觸第一線的高風險同事，才向市府爭取30個名額。除局本部5名長官外，另外25個名額分配給外事與鑑識單位防疫有關人員。

高雄市警局又指，接種疫苗均以執行防疫相關任務人員為優先對象，第一線同事除了無意願者外，歷經這2波施打，全市7,000名警員中已近4,000名注射疫苗。

蔡英文今日在民進黨中常會時，回應近日不斷出現有人使特權打疫苗的事件，她強調中央安排的接種順序，是經專家討論，考慮公共衞生和維持社會穩定的需求，她要求執行單位，包括地方政府要確實依照順序，有效率地地接種。她特別強調：「請大家在地方宣導，依序施打，輪到你，再去打。」

台灣《蘋果新聞網》

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