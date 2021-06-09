中共總書記習近平7至9日習近平在青海省委書記王建軍、省長信長星陪同下，先後到西寧市、海北藏族自治州等地，對當地的企業、社區、自然保護區、農村等進行調研。

《人民日報》報道，習近平在8日上午到青海湖仙女灣聽取祁連山和青海湖生態環境保護情況，並實地察看青海湖環境綜合治理、生物多樣性保護工作成效。照片顯示他罕有的戴上太陽眼鏡。

同日下午，習近平則赴果洛藏貢麻村視察，除了慰問當地的藏族民眾外，也走進居民的屋內瞭解生產與生活情況。習近平說，老百姓衷心擁護中國共產黨，是因為「黨始終全心全意為人民服務、為各民族謀幸福」，又不斷強調「少數民族都是一家人，都是兄弟姐妹」。新華社也把握機會，重新發佈近年習近平赴少數民族地區視察的資料，強化習近平關心少數民族發展的形象。

習近平今日則聽取青海省委和省政府的工作匯報。

中國與中東歐15國建健康產業聯盟

全國健康產業合作大會暨中國-中東歐醫藥健康創新發展峯會，今日在江蘇寧波舉行，該聯盟已得到來自中東歐15個國家的參與。商務部歐洲司司長翟謙在會上表示，希望在聯盟推動下，中國與中東歐國家的業界進一步探討在生物醫藥、醫療器械、疫苗研發、健康服務等領域的合作，並進一步落實中國與中東歐國家在醫療健康產業的合作基礎，為構建人類衞生健康共同體作出貢獻。

2012年以來，中國與中東歐國家醫藥健康產業合作不斷發展，雙邊醫藥貿易從2011年的7.7億美元（下同，約59.8億港元）增至2019年的28.45億元（約220.8億港元）。

「科維福」國產疫苗獲准緊急使用

內地《科技日報》報道，由中國醫學科學院醫學生物學研究所研發的科維福滅活疫苗，首批今日上市，供應內地緊急使用。科維福在一、二期的臨床結果顯示該疫苗具有良好的安全性和免疫原性，全程免疫後14天中和抗體與抗S蛋白抗體陽轉率分別達到96%與99.33%，能有效提供保護，但報道未有提供到第三期臨床數據。

而科維福與其他滅活疫苗一樣，民眾需接種2劑，每劑相隔2至4周。目前接種年齡為18歲及以上人群。

綜合報道

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