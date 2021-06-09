（新增內容）台灣疫情未遏。根據台灣衞福部數字，目前已累計11,694宗確診，308人死亡。疫苗注射成為島內關注議題。今日，首批7萬多劑莫德納（Moderna）疫苗今日始替風險1、2級醫護人員接種，當中包括在專責醫院、專責病房與採檢單位內，直接與非直接照顧確診或疑似病患的醫事人員。台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今上午將直接配送到各醫院，預計2、3天會全部打完；至於日本贈予台灣的124萬劑疫苗，則將於6月15日大規模施打。莊人祥同時透露，若順利的話，6月底還會有2批莫德納疫苗到貨，2批都屬10多萬劑的小量進口。

北投一家3口陳屍家中 檢測報告證實全確診

台北市北投區一對91歲及88歲的高姓老夫婦及其71歲兒子上周五（4日）被發現陳屍家中，倖存的53歲女兒送快篩檢測確診，士林地檢署檢察官及法醫上周六（5日）完成3名屍體檢驗，確認無外力介入及自殺跡象，同時對3名死者進行核酸檢測（PCR）；有關報告周二（8日）公佈，證實3人均呈陽性染疫。

當局調查發現，患有慢性疾病長期臥床的高姓老夫妻，在北投與患有精神障礙疾病的53歲女兒同住，71歲長子原本住在萬華，但在上月因疫情搬回北投，一家人疑似因此被感染。

壹電視設篩檢站

台北市內湖區壹電視大樓昨天（８日）上午被發現猝死在大樓廁所內的48歲劉姓男子，經檢警調查驗屍後，證實他遺體的PCR檢測呈陽性，衞生局相關人員緊急通報內湖警方及壹電視人員，相關接觸者需匡列並安排快篩，大樓也緊急進行消毒。

而內湖分局昨天（8日）深夜緊急清查接觸人員，共23人的快篩結果均為陰性。北市衞生局今天（9日）上午10時30分，已在壹電視大樓前設立快篩站，預計今天下午1點開始篩檢，最多一天可篩200人。

致死率高企原因

台灣確診新冠後的致死率為2.63%，比全球的2.16％更高。台大公衞學院教授陳秀熙指，台灣的致死率不能完全跟全球比較，因為其他國家已經歷過兩、三波疫情，許多高齡患者在首波爆發時已病故，然而台灣卻正在面臨第一波，且疫苗施打率還相當低，預估未來7天的死亡案例仍會增加。

陳秀熙分析，令死亡率高企的原因是因為醫療資源繃緊，很多確診者染疫後在短時間內惡化成重症，導致隔離及負壓病房供應不及，才會頻繁出現確診者在到院前就死亡的案例。

陳秀熙指出，目前台灣篩檢量不夠大，還有許多無症狀、輕症等隱形感染個案未被找出，「現在每看到100個確診患者，通常還要再加上150名無症狀或是輕症患者，而其中只有一半會被篩檢出來」。

而前疾管局局長張鴻仁周二在電視節目上分享，一般在比較死亡率的時候，不會比較初死亡率，會先做年齡調整，將發病年齡層拉平後再作比較。

他指現時死亡個案可分3大類，用來檢視系統漏洞，首先是「還沒找到，確診者就已過世」，這意味着防疫系統出現漏洞，再者就是「找到確診者了，但還沒來得及收治就死亡」，這是醫療資源不足的破洞；最後就是找到確診者，也收到醫院治療，最後仍不幸死亡。

張鴻仁指出，就台灣目前的狀況，釐清死亡個案的類別之後，如果原因是第三種，就要探討是否治療藥物不足；若是第二種，此狀況多發生在疫情爆發初期，所以才會出現醫院降載（即暫緩可延遲診療之處理）的措施；其中第一種是最慘的，代表台灣防疫系統不及病毒快速，確診者連跟醫療體系接觸的機會都沒有，就去世了。

台灣《蘋果新聞網》／中時新聞網

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