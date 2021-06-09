中國共產黨即將在7月1日迎接建黨百年，台灣中央社報道，有超過10部讚頌中共「豐功偉業」的主旋律電影、電視劇將接力上映，其中多部預計在7月1日中共建黨日上映，「為黨祝壽」意圖明顯。翻查4月的中央文件，為慶祝百年黨慶要組織宣傳活動，強調「永遠跟黨走」的主題。

與慶祝中共建黨百年有關的電影抱括《紅船》、《1921》、《將星傳奇》、《鄧小平小道》、《革命者》、《天天都有大太陽》、《賀綠汀》。

其中由黃建新執導，以上海舉行中共第一次全國代表大會、宣告中共成立為背景的電影《1921》，被選為第24屆上海國際電影節的開幕電影。這部電影透過描繪百年前的青年不畏犧牲、救亡圖存的奉獻精神，向觀眾闡述「中國共產黨的成立正是為爭取民族獨立、人民解放的使命而誕生的歷史必然」。

此外，還有多部作品正在拍攝或進行後期製作，趕不上7月1日的黨慶，但是也將在下半年陸續上映。而除了電影之外，不少主旋律電視劇準備就緒上映，「彰顯紅色基因，說好中國故事」，作大外宣的工作。

本月6日開幕的第27屆上海電視節，其中一個重要的主題就是「建黨百年」。現場展出50部由國家廣播電視總局推薦、慶祝建黨百年的電視劇，並宣佈從6月起將在100多個國個的電視台及新媒體平台播出。

而多部與「黨誕生於上海」的歷史有關紀錄片，包括《誕生在上海》、《誕生地》、《播火1920》等，也會在上海廣播電視台播出。

影視作品向來是中共用來政治宣傳的重要工具，每遇到重大歷史事件，都會以樣板電影讚頌或紀念，喚起中國民族情緒，已是「標準作業程序」。因此，以慶祝「建黨百年」為題材的主旋律影視作品，也成為中共影視主管部門重點扶持對象。

今年4月，中共中央辦公廳發佈《關於慶祝中國共產黨成立100周年組織開展「永遠跟黨走」群眾性主題宣傳教育活動的通知》的文件，強調要以「永遠跟黨走」為主題，組織開展「形式多樣、內容豐富」的群眾性主題宣傳教育活動，而相關活動要在6、7月間「形成高潮」。

中央社

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