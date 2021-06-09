美國空軍C-17運輸機6日接載3名跨黨派的美國參議員抵台，令曾稱美軍機在台起降就開戰的《環時》成為笑柄。不過，美軍未有輕視解放軍侵擾台灣的可能性，根據美國大數據公司Palantir今日（9日）在YouTube上載的影片，展示軍事決策軟體功能，如何協助美軍作出決策，影片中出現模擬解放軍侵擾台灣高雄港的軍事危機，並由美軍協助下化解。

影片中展示多宗有關解放軍的新聞，包括指大陸未來年有機會武統台灣、台灣是地球最危險的地區、解放軍的秘密海軍被曝露在南海活動，與俄羅斯入侵烏克蘭、伊朗船隻被美軍開火警告等新聞。

根據影片內策略師Meredith Doran表示，考慮到國家利益以及台灣生產高級晶片、高度依賴自由航行等原因，美國必須保障南海的航行自由。而在Palantir的軍事決策軟件Gotham，就模擬在共軍試圖侵擾高雄港時，如何協助美軍化解危機。

由模擬影片中，首先假設解放軍在南海進行演練，Gotham連接衞星設施對解放軍進行偵測，而衞星也回報許多漁船正接近高雄港，日本情報機構也通知美方有關解放軍軍艦離開海南港口的消息，Gotham就會透過AI判定軍艦可能行經路線，用衞星及無人機定位實際位置。

若是偵察發現解放軍軍艦與漁船確實是要進行侵擾高雄港行動時，系統將推薦美軍指揮官3種反制策略，一是派遣部隊支援，二是派遣戰機攻擊，三則派遣美軍戰艦以自由航行為名義前往該區域反制，同時系統也會評估各項反制策略風險，由指揮官選擇。

影片最後指揮官選擇派美國軍艦，當美軍軍艦慢慢靠近，各解放軍船艦也逐漸撤退，成功化解高雄港危機。

美國大數據公司Palantir主要客戶為美國政府，公司旗下的軟件曾在2011年協助美軍在巴基斯坦擊斃阿爾蓋達領袖拉登（Osama bin Laden）。

台灣《自由時報》

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