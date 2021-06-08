江蘇多間高校計劃與職業學校合併，轉為職業大學，被學生視為「降格」，引發抗議潮。當地公安進入南京師範大學中北學院校園鎮壓，其間施放辣椒水及用警棍毆打學生，造成多人流血受傷。江蘇省丹陽市公安局稱，事發時該學院院長被禁錮30多小時，故採取必要手段解救。校方昨日亦宣佈終止合併決定。

教育部本月4日公佈13所「獨立學院」，將轉設為「獨立設置的本科學校」。這些學院屬民辦高等教育，原本在其他大學掛名，例如南京師範大學、江蘇大學等，惟去年教育部推出新政策，要求學院加速獨立設置成新的高等院校。

不滿改發「職本」學位

今次江蘇的五所學院，均會與職業學校合併，從而轉為成立職業大學。轉設後的職業大學，將不再頒發傳統的「普通本科」學位（簡稱「普本」），改發高等職業本科學位（簡稱「職本」）。

然而，此舉被學生認為是「學歷降格」，影響升學及就業，故集體向校方抗議。其中南京師範大學中北學院爆發大規模抗議後，更引發流血衝突。網傳圖片該校本月6日晚至少逾百名學生於校園聚集，開啟手機燈築成燈鏈，有人拉起有「南師中北絕我前途！拒絕職本，還我普本！」橫額。執法人員其後進入校園，包圍聚集學生。此外，亦有警察持警棍、防暴盾、辣椒水，衝入演講廳驅趕。有警員拉扯女生頭髮，男生被毆至倒地不起，有人頭部受傷流血。

學院院長被禁錮30多小時

江蘇省丹陽市公安局昨通報，稱學生聚集期間，將前來解釋的學院院長常青非法扣留達30多小時，公安機關警告不果，故採取必要手段救人。

另一間計劃合併轉設為江蘇醫科職業技術大學的南京中醫藥大學翰林學院，日前有學生及家長到校園拉起橫額，表示「拒絕學校私自轉設」。他們批評校方計劃轉設為職業大學前，未有事先通知；又要求校方撤回方案，保障學生權益，同時確保「學信網」（中國高等教育學生信息網）上，該校資料不變。網傳圖片亦顯示，有家長拿着「拒絕職本，還學生權利和公道」的宣傳單張，要求校方回應，學校老師則阻擋學生，其間有人流血。

經歷抗議潮，江蘇省決定暫停獨立學院與高職院校合併轉設工作，南京師範大學及南通大學昨終宣佈；校方亦會終止與職業學校合併，不再轉設為職本科。

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